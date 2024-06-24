Konya’da anne ve kızlarının gölün ortasında 18,5 saat süren ölüm kalım savaşı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde gölde tekneleri alabora olan Dudu A. ile kızları A.A. ve E.A’nın can yelekleri sayesinde su yüzeyinde kaldığı, yaklaşık 18,5 saat sonra kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisi süren anne Dudu A’nın ilk ifadesinde, “Adadan dönerken saat 14.00 sıralarında tekne alabora oldu. Çocukların can yelekleri vardı. Ben de onlara tutundum ve ertesi sabah, jandarma gelip bizi kurtardı.” dedi.
Konya’da 1 kişinin öldüğü tekne kazasından kurtulan anne ile kızlarının 18,5 saat boyunca ölüm kalım savaşı verdiği ortaya çıktı.