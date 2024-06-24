Konya’da anne ve kızlarının gölün ortasında 18,5 saat süren ölüm kalım savaşı

18,5 SAAT YARDIM BEKLEDİLER

Kurtarılan anne ve iki kızının yaklaşık 18,5 saat suda bekledikleri ortaya çıktı.

Çocuklarıyla tedavisi devam eden Dudu A’nın ilk ifadesinde, “Adadan dönerken saat 14.00 sıralarında tekne alabora oldu. Çocukların can yelekleri vardı. Ben de onlara tutundum ve ertesi sabah, jandarma gelip bizi kurtardı.” dedi.