Konya’da iki kişinin öldüğü bina neden yıkıldı? Balıkçı ve eski kahvehaneciden “Kapı açtık” itirafı

Konya’da çöken binaya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, çöken binanın altında bulunan balıkçı dükkanı işletmecisi, eski kahvehaneci, iki dükkan sahibi, iç mimar ve balıkçı dükkanının tadilat işini yapan kişi gözaltına alındı. Binanın balıkçıda kesilen kolonlar nedeniyle çöktüğü düşünülüyordu. İddiaya göre; gözaltına alınan balıkçı işletmecisi ile aynı yerde daha önce kahvehane işleten şüpheli, dükkanın duvarlarını kırarak iki farklı yerden kapı açtıklarını söyledi. Binanın zemin katındaki balıkçının ruhsatsız olduğu da ortaya çıktı.

Konya’da iki kişinin öldüğü bina neden yıkıldı? Balıkçı ve eski kahvehaneciden “Kapı açtık” itirafı - 1

Konya’da 4 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu öne sürülen 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6’ya yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çevik kuvvet eşliğinde otobüsle sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi’ne götürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Konya’da iki kişinin öldüğü bina neden yıkıldı? Balıkçı ve eski kahvehaneciden “Kapı açtık” itirafı - 2

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F, eski kahvehaneci Kemal Ö, dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P, iç mimar Tuncer D. ve balıkçı dükkanının tadilat işini yapan Volkan D. adliyeye sevk edildi.

Uzman bilirkişi heyetinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Konya’da iki kişinin öldüğü bina neden yıkıldı? Balıkçı ve eski kahvehaneciden “Kapı açtık” itirafı - 3

"KAPI AÇTIK" İTİRAFI

Şüphelilerden Kazım F. ile Kemal Ö.’nün daha önceden dükkanın duvarını kırarak 2 farklı yerden kapı açtıklarını söyledikleri iddia edildi.

Binanın zemin katındaki balıkçının ruhsatsız olduğu da ortaya çıktı.

Konya’da iki kişinin öldüğü bina neden yıkıldı? Balıkçı ve eski kahvehaneciden “Kapı açtık” itirafı - 4

İŞ YERİNDEKİ DEĞİŞİM GOOGLE'DA

Çöken binaya ilişkin bir cumhuriyet başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, soruşturma kapsamında binanın altındaki balıkçının kolonları kesip kesmediği araştırılıyor.

Konya'daki çöken binanın zemin katında yer alan balıkçı dükkanının zaman içerisinde büyüdüğü Google Street View ile ortaya çıktı.

Balıkçının binanın zemininde büyük bir yer kaplaması, kolon kesildiği iddialarını güçlendirdi.

Konya’da iki kişinin öldüğü bina neden yıkıldı? Balıkçı ve eski kahvehaneciden “Kapı açtık” itirafı - 5

NE OLMUŞTU?

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı 24 Ocak'ta çökmüş, enkaz altından 3 kişi sağ kurtarılmış, 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Konya’da iki kişinin öldüğü bina neden yıkıldı? Balıkçı ve eski kahvehaneciden “Kapı açtık” itirafı - 6

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılan olayla ilgili bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, ilk aşamada 4 kişi gözaltına alınmıştı.

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