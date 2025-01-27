Konya’da iki kişinin öldüğü bina neden yıkıldı? Balıkçı ve eski kahvehaneciden “Kapı açtık” itirafı
Konya’da çöken binaya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, çöken binanın altında bulunan balıkçı dükkanı işletmecisi, eski kahvehaneci, iki dükkan sahibi, iç mimar ve balıkçı dükkanının tadilat işini yapan kişi gözaltına alındı. Binanın balıkçıda kesilen kolonlar nedeniyle çöktüğü düşünülüyordu. İddiaya göre; gözaltına alınan balıkçı işletmecisi ile aynı yerde daha önce kahvehane işleten şüpheli, dükkanın duvarlarını kırarak iki farklı yerden kapı açtıklarını söyledi. Binanın zemin katındaki balıkçının ruhsatsız olduğu da ortaya çıktı.
Konya’da 4 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu öne sürülen 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6’ya yükseldi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çevik kuvvet eşliğinde otobüsle sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi’ne götürüldü.