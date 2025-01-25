Konya'daki çöken binanın altındaki balıkçı kolonları kesti mi?
Konya'da çöken binaya ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Binanın 2023 Temmuz ayında boş olduğu, sonrasında ise balıkçı açıldığı görüldü. Haritalarda balıkçının zamanla büyüdüğü ise gözden kaçmazken kolonları ve kirişleri kestiği öne sürüldü. İddianın ardından ise balık restoranını işleten K.Ü. ve çalışanı K.G. ile yandaki iş yerlerinin hem mülk sahibi hem de iki işletmecileri gözaltına alındı.
Konya’nın Selçuklu ilçesindeki Beyşehir Caddesi’nde dün saat 20.00 sıralarında 7 dükkan ve 14 daireden oluşan zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartmanı çöktü.