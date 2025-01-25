Konya'daki çöken binanın altındaki balıkçı kolonları kesti mi?

DÜKKAN SAHİBİ GÖZALTINDA

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların, binanın zemin katındaki dükkanı genişletmek için kolon kesildiği iddia edilen balık restoranını işleten K.Ü. ve çalışanı K.G. ile yandaki iş yerlerinin hem mülk sahibi hem de işletmecileri K.D. ve R.Ç. olduğu öğrenildi.