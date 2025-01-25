Konya'daki çöken binanın altındaki balıkçı kolonları kesti mi?

Konya'da çöken binaya ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Binanın 2023 Temmuz ayında boş olduğu, sonrasında ise balıkçı açıldığı görüldü. Haritalarda balıkçının zamanla büyüdüğü ise gözden kaçmazken kolonları ve kirişleri kestiği öne sürüldü. İddianın ardından ise balık restoranını işleten K.Ü. ve çalışanı K.G. ile yandaki iş yerlerinin hem mülk sahibi hem de iki işletmecileri gözaltına alındı.

Konya'daki çöken binanın altındaki balıkçı kolonları kesti mi? - 1

Konya’nın Selçuklu ilçesindeki Beyşehir Caddesi’nde dün saat 20.00 sıralarında 7 dükkan ve 14 daireden oluşan zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartmanı çöktü.

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Konya'daki çöken binanın altındaki balıkçı kolonları kesti mi? - 2

Enkazdan 3 kişi sağ olarak kurtarılırken iki kişi hayatını kaybetti.

Konya'daki çöken binanın altındaki balıkçı kolonları kesti mi? - 3

KOLONLAR KESİLDİ Mİ?

Çöken binaya ilişkin bir cumhuriyet başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilirken soruşturma kapsamında binanın altındaki balıkçının kolonları kesip kesmediği araştırılıyor.

Konya'daki çöken binanın altındaki balıkçı kolonları kesti mi? - 4

DÜKKAN SAHİBİ GÖZALTINDA

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların, binanın zemin katındaki dükkanı genişletmek için kolon kesildiği iddia edilen balık restoranını işleten K.Ü. ve çalışanı K.G. ile yandaki iş yerlerinin hem mülk sahibi hem de işletmecileri K.D. ve R.Ç. olduğu öğrenildi.

Konya'daki çöken binanın altındaki balıkçı kolonları kesti mi? - 5

Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iddiaları savcıların araştırdığını dile getirdi. 

Konya'daki çöken binanın altındaki balıkçı kolonları kesti mi? - 6

FOTOĞRAFLAR İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Konya'daki çöken binanın zemin katında yer alan balıkçı dükkanının zaman içerisinde büyüdüğü Google Street View ile ortaya çıktı.

Balıkçının binanın zemininde büyük bir yer kaplaması, kolon kesildiği iddialarını güçlendirdi.

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