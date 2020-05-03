Konya'daki obruklar için uyarı: Sayıları 350'yi geçti, ciddi risk oluşturuyor

''DAHA ETKİLİ ÖNLEMLER ALINMASININ VAKTİ GELDİ'' Bölgede yer altı su kullanımının artması nedeniyle obruk oluşumunun daha düşük kotlarda meydana gelmeye başladığını, bunun da bölge halkı için tehlike oluşturduğunu belirten Arık, konuşmasını şöyle sürdürdü: