Konya'dan sonra Aksaray'da da ortaya çıktı! Bölge halkı tedirgin

Yer altı suların sadece yağmur ve kar sularının beslediğini söyleyen Özdemir şöyle devam etti:

“20 yıl önce 70-80 metreden istenilen su alınırken, şu anda kuyuların derinliği 250-300 metreye kadar indi. Daha derine girdikçe daha fazla su alacağız diye bir şey yok. Vatandaşlarımız yer altında sınırsız su olduğunu sanıyor. Ama yer altı suları sınırsız değil ve kendini yenileyen bir kaynak değil.”