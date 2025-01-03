Konya’da yerleşim yeri yakınında obruk korkusu: Çatlaklar endişe yarattı

Çatlak ve çökmelerin obruk belirtisi olduğunu söyleyen Demircioğlu, “Hemen belediyeye haber verdik. Zabıta ekipleri gelip kontrol etti ve şerit çekti. Çatlaklıkların olduğu arazi üzerinde kulübe ve mallarımız vardı. Onları çektik, ancak çiftliğimizin hemen dibinde olması, bizi tedirgin ediyor.” diye konuştu.