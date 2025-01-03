Konya’da yerleşim yeri yakınında obruk korkusu: Çatlaklar endişe yarattı
Konya’nın Karapınar ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada obruk tedirginliği yaşanıyor. Yer yüzeyinde oluşan çatlak ve çökmeler vatandaşlar arasında korkuya neden oldu. Bölge sakinlerinden Mustafa Demircioğlu, çatlakların bir hafta önce yağan yağmur sonrası ortaya çıktığını söyledi.
Konya Ovası’nda yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle oluşan ve çoğunlukla Karapınar ilçesinde gerçekleşen obruklar, son yıllarda aynı bölgedeki Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçelerinde de görülmeye başlandı.