Konya’da yerleşim yeri yakınında obruk korkusu: Çatlaklar endişe yarattı

Konya’nın Karapınar ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada obruk tedirginliği yaşanıyor. Yer yüzeyinde oluşan çatlak ve çökmeler vatandaşlar arasında korkuya neden oldu. Bölge sakinlerinden Mustafa Demircioğlu, çatlakların bir hafta önce yağan yağmur sonrası ortaya çıktığını söyledi.

Konya’da yerleşim yeri yakınında obruk korkusu: Çatlaklar endişe yarattı - 1

Konya Ovası’nda yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle oluşan ve çoğunlukla Karapınar ilçesinde gerçekleşen obruklar, son yıllarda aynı bölgedeki Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçelerinde de görülmeye başlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Konya’da yerleşim yeri yakınında obruk korkusu: Çatlaklar endişe yarattı - 2

Karapınar ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki yaylada yerleşim yerine yakın yerde topraktaki çatlak ve çökmelerin oluşması, obruk tedirginliğine yol açtı.

Konya’da yerleşim yeri yakınında obruk korkusu: Çatlaklar endişe yarattı - 3

Çatlak ve çökmenin meydana geldiği çiftliğin sahibi Mustafa Demircioğlu, söz konusu çatlakların bir hafta önce yağan yağmur sonrası oluştuğunu söyledi.

Konya’da yerleşim yeri yakınında obruk korkusu: Çatlaklar endişe yarattı - 4

Çatlak ve çökmelerin obruk belirtisi olduğunu söyleyen Demircioğlu, “Hemen belediyeye haber verdik. Zabıta ekipleri gelip kontrol etti ve şerit çekti. Çatlaklıkların olduğu arazi üzerinde kulübe ve mallarımız vardı. Onları çektik, ancak çiftliğimizin hemen dibinde olması, bizi tedirgin ediyor.” diye konuştu.

Konya’da yerleşim yeri yakınında obruk korkusu: Çatlaklar endişe yarattı - 5
Konya’da yerleşim yeri yakınında obruk korkusu: Çatlaklar endişe yarattı - 6
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