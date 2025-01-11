Konyalı arıcı şaşkına döndü: Bu mevsimde yatmaları gerekirken çalışıyorlar, iyiye işaret değil

''BAHAR GÜNÜ GİBİ ÇALIŞIYORLAR''

Çelmeli, "Bizim arılar bu mevsimde karın altında yatması gerekiyorken, bahar günü gibi çalışıyorlar. Tek tük de olsa polen getiriyor. Muhtemelen güneylerde çiğdemler açmaya başlamış ama çiçek açmayla da bahar gelmiyor. Bizim buralarda kış uzun sürer ama üç yıldır hava şartları, iklimler tamamen değişti. Normal şartlarda mart sonuna kadar bizim buralarda kar yağma ve soğuk olma ihtimali çok yüksek. Bu mevsimde arıların böyle çalışması bizim için iyi bir durum değil. Arılar yavruya açılınca ani hava soğuklarından dolayı yavruyu üşütüp yavru çürüğü yapma ihtimali çok yüksek. Bu da arılarda hastalık yapmasının en büyük etkenlerinden biri. Her ne kadar dağlarımızda kar var gibi görünse de bu mevsimde bizim buralarda en az 1 metre kar olması lazım. Şu an 5-10 santim bile kar yok. İnşallah sonu güzel olur ama şu görüntü arılar için iyi bir görüntü değil" dedi.