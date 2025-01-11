Konyalı arıcı şaşkına döndü: Bu mevsimde yatmaları gerekirken çalışıyorlar, iyiye işaret değil
Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı 1700 rakımlı Arslantaş Mahallesi Yaylasında kar olmasına rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından dolayı kovanından çıkan arılar, az da olsa polen getirmeye başladı.
Arslantaş Yaylasında arıcılık yapan Mustafa Çelmeli arılığında arılarını kışlık kontrole gittiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çelmeli, kış ayları olmasına rağmen havalardan dolayı arılarının kovandan dışarı çıktığını ve polen getirdiğini gördü.