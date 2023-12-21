Konyalı John Wick: Konuşuyorum dublaj sanıyorlar
Beden eğitimi öğretmeni olarak 10 yıldır Konya'da görev yaparken film karakteri John Wick'e benzediğini farkeden Ömer Aslan, sosyal medyada fenomen olma yolunda ilerliyor. John Wick karakterini canlandıran Keanu Reeves'e benzediğini gören Aslan'ın, giyim ve hareketlerini de değiştirdi. Aslan, sürekli siyah kıyafetler giyinip, saçlarını da Wick'e benzetti ama özünden ayrılmaya da niyetli değil, Konya şivesini de yaymaya çalışıyor: " Bizde 'g' harfinin ayrı bir yeri vardır. 'Gonya, Garaman, Angara' deriz. Videolarımda bunları izah ediyorum." Aslan, "kurur" gelimesini "gurur"diye okuyan öğrenciye 100 puan verdiğini ve öğrencinin de uçak mühendisi olduğunu da anlattı.
Hollywood yıldızı Keanu Reeves'in canlandırdığı "John Wick" karakterine benzerliğiyle dikkati çeken Konyalı'lı Ömer Aslan, sosyal medyadan paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. "Konyalı John Wick" olarak anılmaya başlayan Aslan, bu durumu fırsat bilerek Konya kültürünü yaymaya da çalışıyor.