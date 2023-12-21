Konyalı John Wick: Konuşuyorum dublaj sanıyorlar

"Ben şivenin yaşaması taraftarıyım. Bu bizim bir yapı taşımızdır. Şive kullanmak hoşuma gidiyor. Anadolu kültürünü de bu şekilde tanıtmaya çalışıyorum. Ne yapıyorsun anlamında 'nörün' kelimesini Konyalılar ve İç Anadolulular çok sever. Bizde 'g' harfinin ayrı bir yeri vardır. 'Gonya, Garaman, Angara' deriz. Videolarımda bunları izah ediyorum. Mesela 'gurur' kelimesi var. Gurur kelimesi bizde başka bir anlama da gelir. Öğrencilerime 'Gurur kelimesini cümle içinde kullanın' dedim. Bir öğrencim 'Öğretmenim annem dedi ki çamaşırları güneşe sererse gurur' dedi. Ben bu öğrenciye 100 verdim. Özgüveni gelişti. Bu öğrenci uçak mühendisliği kazanıp okudu."