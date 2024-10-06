Koparana 387 bin TL ceza: Koruma altında tutuluyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinin 14 kilometre uzunluğundaki sahilini süsleyen kum zambakları, güzel görüntüler oluşturuyor. Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan endemik bitki türleri arasında yer alan kum zambaklarını koparmanın cezası ise 387 bin 141 TL.
Beyaz renkli çiçekleri ve kokusuyla hayranlık uyandıran kum zambakları, tatilcilerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Kum zambakları nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutuluyor.