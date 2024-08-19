Koparmanın cezası 387 bin TL! Nesli tükenme tehlikesi altında

Gönüllü olarak Akdeniz 3.Göz Eğitim ve Gençlik Derneğinde görev alan Yusuf Temiz, diğer koruma altında olan bölgeler gibi Kazanlı sahilinin nesli tükenmekte olan 2 farklı kaplumbağa türüne ve nesli tükenmekte olan endemik bitki olan kum zambağına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kazanlı sahilinde yaklaşık 2 bine yakın yuva olduğuna dikkat çeken Temiz, ”Çevre bilinci adına her türlü aktiviteyi yapıyoruz, yerelden katılan gönüllülerimizle ve Avrupa'dan gelen gönüllülerimizle sahil temizlikleri, sunumlar ve ağaç dikimleri gerçekleştiriyoruz. Gelen kaplumbağaların yuvalarını koruyoruz, Gece yürüyüşleri oluyor. Suni ışıklardan dolayı ters yöne giden yavru kaplumbağaları denize ulaştırıyoruz” dedi.