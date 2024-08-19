Koparmanın cezası 387 bin TL! Nesli tükenme tehlikesi altında
Mersin’de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan ve koparmanın cezasının bu sene 387 bin 141 TL’ye çıktığı kum zambakları çiçek açmaya başladı. Kum zambakları ile ilgili çalışmalar yapan gönüllüler aynı zamanda deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkmaya başlamasıyla suni ışıklardan dolayı ters yöne giden yavrulara yardımcı olmaya başladı.
Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de koruma altına olan sahillere hem caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları üreme için geliyor, hem de endemik tür kum zambakları doğal olarak çıkıyor.