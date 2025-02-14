Köpeğini bulana 50 bin TL verecek: Peşini dolandırıcılar bırakmıyor
Eskişehir'de yaşayan Ferit Öndoğan, yaklaşık bir hafta önce çalındığından şüphelendiği köpeğini hırsızı dahi getirse 50 bin TL ödül vereceğini açıklayınca, "Köpeğini bulduk" diyerek kendisini kandırmaya çalışan şahısların hedefi oldu.
Öndoğan 3 ay önce sahiplendiği köpeğiyle hafta sonu, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki hobi bahçesinde zaman geçiyordu. Geçtiğimiz hafta Samoyed cinsi Maya ile Akbaş cinsi köpeklerini bahçeye bağlayıp şehir merkezine dönen Öndoğan, bahçesine geri döndüğünde Akbaş cinsi köpeğinin yerinde durduğunu fakat Maya'nın orada olmadığını fark etti.