Köpeğiyle markete girmek isteyen hamile kadına saldırı (Bebeğini kaybetti, eşi saldırganı vurdu)
Gebze’de 1 aylık hamile olan Cansel Dursun, 6 yaşındaki çocuğu ve köpeğiyle birlikte markete giderken, iddiaya göre köpeğe tepki gösteren bir kişinin saldırısına uğradı. Köpeğe tekme atan saldırgan, daha sonra Cansel Dursun’a saldırdı. Hamile kadın darp sonrası bebeğini kaybettiğini söylerken, Dursun’un eşi, saldırganı bacağından yaralayıp kaçtı. Sonrasında ise Cansel Dursun’a saldıran kişinin akrabaları Dursun’un eşinin iş yerini uzun namlulu silahla bastı.
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi ve 1 aylık hamile 26 yaşındaki Cansel Dursun, Gebze’de yaşayan annesinin yanına ziyarete gitti. Dursun’un iddiasına göre, çocuğu ve köpeği ile markete gitmek için evden çıktı.
Market önüne geldiğinde Cansel Dursun'un köpeğine market önünde duran bir kişi tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma ise kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında saldırgan köpeğe tekme attıktan sonra hamile olan Cansel Dursun'a saldırdı.
Yüzüne ve vücudunun çeşitli bölgelerine darbe alan Dursun yere düştü. Olay sırasında Dursun'un yanında bulunan 6 yaşındaki oğlu da kolundan yaralandı.