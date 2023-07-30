Köpeğiyle markete girmek isteyen hamile kadına saldırı (Bebeğini kaybetti, eşi saldırganı vurdu)

Gebze’de 1 aylık hamile olan Cansel Dursun, 6 yaşındaki çocuğu ve köpeğiyle birlikte markete giderken, iddiaya göre köpeğe tepki gösteren bir kişinin saldırısına uğradı. Köpeğe tekme atan saldırgan, daha sonra Cansel Dursun’a saldırdı. Hamile kadın darp sonrası bebeğini kaybettiğini söylerken, Dursun’un eşi, saldırganı bacağından yaralayıp kaçtı. Sonrasında ise Cansel Dursun’a saldıran kişinin akrabaları Dursun’un eşinin iş yerini uzun namlulu silahla bastı.

Köpeğiyle markete girmek isteyen hamile kadına saldırı (Bebeğini kaybetti, eşi saldırganı vurdu) - 1

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi ve 1 aylık hamile 26 yaşındaki Cansel Dursun, Gebze’de yaşayan annesinin yanına ziyarete gitti. Dursun’un iddiasına göre, çocuğu ve köpeği ile markete gitmek için evden çıktı.

Market önüne geldiğinde Cansel Dursun'un köpeğine market önünde duran bir kişi tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma ise kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında saldırgan köpeğe tekme attıktan sonra hamile olan Cansel Dursun'a saldırdı.

Yüzüne ve vücudunun çeşitli bölgelerine darbe alan Dursun yere düştü. Olay sırasında Dursun'un yanında bulunan 6 yaşındaki oğlu da kolundan yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Köpeğiyle markete girmek isteyen hamile kadına saldırı (Bebeğini kaybetti, eşi saldırganı vurdu) - 2

BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan uzaklaştı. Cansel Dursun durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ardından Dursun, hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontrollerin ardından hamile kadın, bebeğini kaybettiğini öğrendi.

Hastanede darp raporu alan Cansel Dursun, polise giderek şikayetçi oldu.

Köpeğiyle markete girmek isteyen hamile kadına saldırı (Bebeğini kaybetti, eşi saldırganı vurdu) - 3

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA İŞ YERİNİ BASTILAR

Şikayet sonrası Dursun, kendisini darbeden kişinin yakınları tarafından şikayetini geri çekmesi için tehdit mesajları almaya başladı.

Cansel Dursun'un eşi arkadaşının dükkanında oturduğu sırada, darbeden kişinin yakınları uzun namlulu silahlarla dükkana gelerek kadın ve çocukların gözü önünde tartıştı.

Köpeğiyle markete girmek isteyen hamile kadına saldırı (Bebeğini kaybetti, eşi saldırganı vurdu) - 4

EŞİNE SALDIRAN KİŞİYİ VURUP KAÇTI

Dursun'un eşi ise bir süre sonra eşine saldıran kişinin işlettiği dükkana gitti.

Cansel Dursun'un yeğeni ve eşi, burada tartıştı.

Tartışmanın büyümesi ile Dursun'un eşi, yanında getirdiği silahla darbeden kişiyi bacağından vurdu. Olay yerinden kaçan Cansel Dursun'un eşinin, arandığı öğrenildi. Olayla ilgili Dursun'un yeğeni tutuklandı.

Köpeğiyle markete girmek isteyen hamile kadına saldırı (Bebeğini kaybetti, eşi saldırganı vurdu) - 5

6 yaşındaki çocuğunun ve kendisinin psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Cansel Dursun, olay sonrasında dışarıya bile rahat çıkamadığını ifade etti. Dursun yaşadıklarını anlattı.

Köpeğiyle markete girmek isteyen hamile kadına saldırı (Bebeğini kaybetti, eşi saldırganı vurdu) - 6

"VERDİĞİM RAPORLARIN HİÇBİRİ ORTADA YOK"

Cansel Dursun şunları söyledi:

“Kaldırıma oturduğumda oğlu gelip bana uçan tekme attı. Daha sonraki süreçte hastaneye gittim. Düşük yaptığımı öğrendim. Karakola gittim, şikayetçi oldum. Karakolda şu anda ne darp raporlarım, ne dövüldüğüme dair kamera kayıtları, ne düşük yaptığıma dair evraklar, evrakı da karakol polis memurluğunun odasında vermiştim. O kamera kayıtlarını da istiyorum. Verdiğim hiçbir rapor ortada yok şu anda.”

Köpeğiyle markete girmek isteyen hamile kadına saldırı (Bebeğini kaybetti, eşi saldırganı vurdu) - 7

Dursun eşinin de kendisini darbeden kişiyi bacağından vurduktan sonra kaçtığını söyleyerek şöyle devam etti:

“Benim eşim gitti onların ayaklarına sıktı ama adalet olmadığı için sıktı. Suçsuz bir insanı hapse aldılar. Eşim şu anda firar. O adam tutuklandığı dakika benim eşim de gidip teslim olacak. Çünkü ben 28 günlük bir bebeğimi kaybettim.”

Köpeğiyle markete girmek isteyen hamile kadına saldırı (Bebeğini kaybetti, eşi saldırganı vurdu) - 8

“Bu bebek üzerinden zaten çok karalamalar yaptılar. Sessiz kalmamı istediler, para teklif ettiler kabul etmedim. Yani benim 28 günlük bebeğim düşüyor. Çocuğumun zaten psikolojisi allak bullak oldu. Çocuğumun kolu yaralandı. Benim çocuğum 6 gün boyunca doğru düzgün uyku uyuyamadı. 'Annemi dövdüler, beni dövdüler.' Hani acaba bu adam bana bir şey yapar mı, korkusu ile yaşıyorum.”

Köpeğiyle markete girmek isteyen hamile kadına saldırı (Bebeğini kaybetti, eşi saldırganı vurdu) - 9

“Köpeğimle dışarı çıkamıyorum. Dolaşamıyorum etrafta sanki ben suçluyum, ben hatalıyım bir kadın olarak. Ben hatalı değilim ama beni döven kişi hatalı.”

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