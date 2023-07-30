Köpeğiyle markete girmek isteyen hamile kadına saldırı (Bebeğini kaybetti, eşi saldırganı vurdu)

Dursun eşinin de kendisini darbeden kişiyi bacağından vurduktan sonra kaçtığını söyleyerek şöyle devam etti:

“Benim eşim gitti onların ayaklarına sıktı ama adalet olmadığı için sıktı. Suçsuz bir insanı hapse aldılar. Eşim şu anda firar. O adam tutuklandığı dakika benim eşim de gidip teslim olacak. Çünkü ben 28 günlük bir bebeğimi kaybettim.”