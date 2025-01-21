Köpek saldırısında ölen Eslem'in babası isyan etti: Sorumlular cezalandırılsın

"TEDBİR ALINMASI İÇİN DİLEKÇE VERMİŞLERDİ"

Çevredeki başıboş köpeklerin toplanmasını isteyen Teker, "Bu yeni bir sorun değil, eski bir sorun. Maalesef kızım ihmal sonucu vefat etti. Bundan sonra da kimsenin canı yanmasın, başka kimsenin evlatları bu tarz olaylardan, boş sebeplerden dolayı ölmesin. Komşularımız başıboş köpeklerin toplanması için Belediyeye, Kaymakamlığa ve Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne tedbir alınması için dilekçe vermişlerdi" diye konuştu.