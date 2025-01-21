Köpek saldırısında ölen Eslem'in babası isyan etti: Sorumlular cezalandırılsın
Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker, hayatını kaybetmişti. Çocuğun babası, sorumluluların cezalandırılmasını istedi. Acılı baba, "Maalesef kızım ihmal sonucu vefat etti. Bundan sonra da kimsenin canı yanmasın. Başıboş köpekleri toplasınlar. Bizim canımızdan can gitti” dedi. Olayın ardından bölgedeki sahipsiz köpekler toplanıyor. Ancak bölge halkı hala endişeli.
12 yaşındaki Eslem Teker, Hakkari Yüksekova'da yaşıyordu. Cumartesi günü, kütüphaneye gitmek için evinden çıktı. Evinin yakınındaki boş alanda, sahipsiz köpekler kıza saldırdı.
Eslem'in yardımına çevredekiler koştu. Boynundan yaralanan çocuğun durumu ağırdı, sağlık ekipleri kızı hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Eslem, kurtarılamadı.