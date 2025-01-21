Köpek saldırısında ölen Eslem'in babası isyan etti: Sorumlular cezalandırılsın

Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker, hayatını kaybetmişti. Çocuğun babası, sorumluluların cezalandırılmasını istedi. Acılı baba, "Maalesef kızım ihmal sonucu vefat etti. Bundan sonra da kimsenin canı yanmasın. Başıboş köpekleri toplasınlar. Bizim canımızdan can gitti” dedi. Olayın ardından bölgedeki sahipsiz köpekler toplanıyor. Ancak bölge halkı hala endişeli.

Köpek saldırısında ölen Eslem'in babası isyan etti: Sorumlular cezalandırılsın - 1

12 yaşındaki Eslem Teker, Hakkari Yüksekova'da yaşıyordu. Cumartesi günü, kütüphaneye gitmek için evinden çıktı. Evinin yakınındaki boş alanda, sahipsiz köpekler kıza saldırdı.

Eslem'in yardımına çevredekiler koştu. Boynundan yaralanan çocuğun durumu ağırdı, sağlık ekipleri kızı hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Eslem, kurtarılamadı.

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Köpek saldırısında ölen Eslem'in babası isyan etti: Sorumlular cezalandırılsın - 2

Acılı baba Ersin Teker, Eslem'in sorumsuzluk uğruna öldüğünü belirtti, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

İkisi kız olan 4 çocuğundan birini kaybettiğini belirten Teker, başka açıların yaşanmaması için tedbir alınması gerektiğini söyledi. Olay gününü anlatan baba Teker, "Olay yaşandığı sırada iş yerindeydim. Kızım da kütüphaneye gitmek üzere evden çıkmış. Sürü halinde dolaşan köpeklerin saldırısına uğramış. Bana haber verdiklerinde zaten iş işten geçmişti" dedi.

Köpek saldırısında ölen Eslem'in babası isyan etti: Sorumlular cezalandırılsın - 3

"TEDBİR ALINMASI İÇİN DİLEKÇE VERMİŞLERDİ"

Çevredeki başıboş köpeklerin toplanmasını isteyen Teker, "Bu yeni bir sorun değil, eski bir sorun. Maalesef kızım ihmal sonucu vefat etti. Bundan sonra da kimsenin canı yanmasın, başka kimsenin evlatları bu tarz olaylardan, boş sebeplerden dolayı ölmesin. Komşularımız başıboş köpeklerin toplanması için Belediyeye, Kaymakamlığa ve Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne tedbir alınması için dilekçe vermişlerdi" diye konuştu.

Köpek saldırısında ölen Eslem'in babası isyan etti: Sorumlular cezalandırılsın - 4

SOKAK KÖPEKLERİ TOPLANIYOR

Olayın ardından, Yüksekova Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri harekete geçti. Bölgedeki sokak köpekleri toplanmaya başlandı. Toplanan köpekler, Suüstü köyündeki hayvan barınağına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişi görevlendirdi.

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