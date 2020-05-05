Köpeklerin saldırdığı eşek, 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi

Haymana'da yaşayan B.K., sokakta gördüğü eşek ile yavrusuna sahibi olduğu 2 çoban köpeğini, saldırttı. B.K., sıpanın kan kaybından öldüğü saldırı anını da cep telefonu kamerası ile kaydederek, sosyal medya hesabından paylaştı.



Tepki çeken görüntüler üzerine sosyal medya kullanıcıları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. B.K., yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.