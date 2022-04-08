Köpeklerin zehirli etle öldürülmesine tepki

"BEN ARTIK KÖPEKLERİM İÇİN MEZAR KAZMAK İSTEMİYORUM"

2 gün önce komşularından köpekleri beslediği için tehdit aldığını söyleyen Mermerci, "Bunu yapanın yakalanmasını istiyorum. Artık caydırıcı cezalar olmalı, yoksa bunun önünü alamayız. Ben artık köpeklerim için mezar kazmak istemiyorum. Orası açık alan ve park olduğu için çocuklar da etleri elleyerek ölebilirdi. Belediyeden bu tür olayların önüne geçebilmek için park ve çevresine güvenlik kamerası takılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.