Köprü girişinde metrobüs yangını
13.03.2026 03:14
AA, İHA
İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü.60 yolcu tahliye edildi.
İstanbul'da, Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme güzergahında sefer yapan metrobüste 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gireceği sırada yangın çıktı.
Metrobüsün motor kısmından duman yükseldiğini fark eden sürücü, kapıları açarak 60 yolcunun tahliyesini sağladı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemleri alındı, yolcular başka bir metrobüse bindirildi.