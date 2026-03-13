Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Köprü girişinde metrobüs yangını

13.03.2026 03:14

AA, İHA

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü.60 yolcu tahliye edildi.

Köprü girişinde metrobüs yangını
IHA

İstanbul'da, Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme güzergahında sefer yapan metrobüste 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gireceği sırada yangın çıktı.

Köprü girişinde metrobüs yangını 1
Anadolu Ajansı

Metrobüsün motor kısmından duman yükseldiğini fark eden sürücü, kapıları açarak 60 yolcunun tahliyesini sağladı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Köprü girişinde metrobüs yangını 2
Anadolu Ajansı

Bölgede güvenlik önlemleri alındı, yolcular başka bir metrobüse bindirildi.

Köprü girişinde metrobüs yangını 3
Anadolu Ajansı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle metrobüsün arkasındaki motor kısmını tamamen saran alevler söndürüldü.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram