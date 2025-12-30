Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli
30.12.2025 23:57
Son Güncelleme: 31.12.2025 00:17
NTV - Haber Merkezi
1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı. 15 Temmuz ve FSM Köprüsü otomobiller için tek yönlü 59 TL olacak.
Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.
15 TMEMUZ VE FSM TEK YÖN 59 TL
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 oranında artırılarak 47 TL'den 59 TL'ye çıktı. FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinden iki yönlü ücret alınıyor.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü için yüzde 18,75 zam oranı belirlenmiş. 80 TL olan ücret 90 TL'ye çıkacak.
Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yüzde 25,16'lık yani yeniden değerleme oranının altında bir zam yapılmış. İki köprüden de geçiş ücreti 995 TL olacak.
İSTANBUL-ANKARA 338 TL
1 Ocak'tan itibaren Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara ücreti otomobiller için 338 TL olacak.