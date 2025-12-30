Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli

Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.