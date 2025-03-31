Köprü ve otoyollar ne zamana kadar ücretsiz? Ücretli köprüler ve yollar

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmıyor. Peki, köprü ve otoyollar ne zamana kadar ücretsiz? İşte ücretli köprü ve güzergahlar

Köprü ve otoyollar ne zamana kadar ücretsiz? Ücretli köprüler ve yollar - 1

Bayram tatili dolayısıyla, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, 29 Mart Cumartesi günü itibarıyla ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Köprü ve otoyollar ne zamana kadar ücretsiz? Ücretli köprüler ve yollar - 2

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR NE ZAMANA KADAR ÜCRERSİZ?

Söz konusu köprü ve otoyollar, 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Köprü ve otoyollar ne zamana kadar ücretsiz? Ücretli köprüler ve yollar - 3

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Köprü ve otoyollar ne zamana kadar ücretsiz? Ücretli köprüler ve yollar - 4

ÜCRETLİ KÖPRÜ VE YOLLAR

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dâhil),

Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu (İzmir Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil),

Avrasya Tüneli

Osmangazi Köprüsü

Yavuz Selim Köprüsü gibi güzergahlardan bayram boyunca ücret alınacak.

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