Köprü ve otoyollar ne zamana kadar ücretsiz? Ücretli köprüler ve yollar
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmıyor. Peki, köprü ve otoyollar ne zamana kadar ücretsiz? İşte ücretli köprü ve güzergahlar
Bayram tatili dolayısıyla, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, 29 Mart Cumartesi günü itibarıyla ücretsiz olarak kullanılabiliyor.