Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş ne zaman bitecek?

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA ÜCRETSİZ GEÇİŞ NE ZAMAN BİTECEK?



Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.



Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.