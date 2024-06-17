Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş ne zaman bitecek?
Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olarak halka hizmet vermeye devam ediyor. Kurban Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Peki, köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş ne zaman sona erecek?
Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçişe dair araştırmalar bayram tatilinin son günleri yaklaşırken hız kazandı. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. İşte, Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş hakkında bilgiler...