Köprüyü iş makineleriyle yıkıp çaldılar

"RESMİ YIKIM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK"

Yakındaki akaryakıt istasyonunda çalışan Özcan Güler, köprüdeki çalışmayı gördüğünü; ancak Z.K.'nin ve çalışanların rahat tavırları nedeniyle şüphelenmediklerini, resmi yıkım olduğunu düşündüklerini söyledi. Güler, "Biz burayı ihaleyle aldılar, yıkıyorlar, değerlendirecekler, diye düşündük ama sonradan öğrendik ki köprüyü çalmışlar. Aldılar götürdüler. Biz de daha sonra jandarmanın tahkikatıyla öğrendik" diye konuştu.