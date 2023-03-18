Kopya sitelerle 50 milyon liralık kripto para vurgunu

Şüphelilerin, sahte siteye giriş yapmak için kullanıcı adı ve şifrelerini yazan kişilerin bilgilerini ele geçirdikleri, daha sonra vatandaşlara telefonla ulaşarak GSM onayı aldıkları ve bu yolla birçok kişinin kripto paralarını kendi yurt dışı hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, bu yöntemle toplam 50 milyon TL'lik vurgun yaptıkları belirlendi. Dolandırıcılık şebekesinin elebaşı olduğu ve yurt dışında yaşadığı tespit edilen Ukrayna uyruklu R.P.'nin, elde ettiği haksız kazançla lüks bir hayat yaşadığı ve sık sık kumar oynadığı da belirlendi.