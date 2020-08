'Kopya site'yle villa vurgununun boyutu 100 milyon lira

DOLANDIRICIYLA YAPILAN KONUŞMA Villa sahibi Ahmet Serter ile dolandırıcılık sitesinin görevlisi arasındaki konuşma ise şöyle:



(AS)- Merkeze yakın mı bu bina. 4 odalı

- Antalya Kalkan'da Villa Leylak var. Leylak yazın

(AS)- Leylak, bakayım

- Muhafazakar villalarımızdandır

(AS)- Güzele benziyor, ne kadar bu villanın fiyatı hanımefendi?

- Geceliği 1100 TL. 4 oda 8 yatak. Üst banyolu 2 banyo ebeveyn, 1 banyo ortaktır

(AS)- 1100 TL bu villa ama etrafında binalar var gibi hanımefendi

- Evimiz en tepede, aşağıda binalar vardır. Zaten güneşlenme havuzunun üzeri kapalı

(AS)- Olur mu hanımefendi solda binalar var bakın! Olduğu gibi fotoğrafı çekmişler

- Yok

(AS)- Hanımefendi mantıken baktığınız zaman benim gördüğümü görün yani baktığımı da görün yani. Bir bina daha gördüm adını unuttum 'güzi' vardı öyle bir şeydi. Güzmanya diye bir villa var

- Bakıyorum hemen

(AS)- Bakın mesela bunun etrafı falan boş kapalı havuz var mesela

- 1250 TL geceliği, 6 yatak, 4 oda ve beach banyosu içinde ebeveyn banyolu

(AS)- Yani 7 gecesi kaç para?

- Hem kapalı havuzu var hem de dışarda havuzu bulunuyor, pandemiden dolayı indirimli fiyatlarımız bulunuyor. Fakat 1,5 hafta sonra fiyatlar tekrar yukarı çıkacak. Peşin ödemede yüzde 10 indirim sağlıyoruz

(AS)- Bu bina kendinize mi ait? Ondan mı ucuz bu binanın fiyatı?

- Ayrıca biz inşaat firmasıyız, sitelerimiz kendimize aittir

(AS)- Ama bir şey söyleyeceğim hanımefendi bu bina benim. Nasıl olacak bu iş

- Hangi bina?

(AS)- Bu bina benim, ben sahibiyim. Bu villanın normalde ismi Suare. Fiyatı da 11.950 TL.

- Yok yüzde 90'ı bizim zaten

(AS)- Hanımefendi bu binanın sahibi benim, tapusunu mu göstereyim! Bu bina Villa Suare, Üzümlü'de

- Evet bizim sitemizle çalışıyor musunuz peki?

(AS)- Yoo. Hani siz benim diyorsunuz ne oldu şimdi?

- Anlayamadım

(AS)- Şu anda yanımda Kaş Cumhuriyet savcısı var. Onunla beraber kayda aldık şimdi bunu

- Ben yetkilimize aktarayım onunla daha rahat konuşursunuz

(AS)- Aktarın

- Yetkiliye bağlıyorum

(AS)- Aktarın, aktarın bağlayın

- Alo ben sordum Yavuz Atay diye birisinden evleri almışız.