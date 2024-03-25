Körfez Belediyesi hangi partide? Körfez Belediye başkanı kimdir? Körfez Belediye başkan adayları

KÖRFEZ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Körfez Belediyesi Başkanı Şener Söğüt Kimdir?

1975 yılında Muş’ta doğdu, aslen Gümüşhaneli’dir.1979 yılında ailesiyle birlikte Körfez İlçesinde ikamet etmeye başladı. 40 yıldır Körfez İlçe'de oturmaktadır. İlk, orta ve lise tahsilini Körfez İlçesi’nde tamamladı. Lisans eğitimi, 1996 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini ise Düzce Üniversitesi’nde tamamladı. Düzce üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi alarak Makine Yüksek Mühendisi unvanını kazandı. Ayrıca 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

İş hayatında, 1996-2004 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İGDAŞ’ta mühendis olarak başladı. Daha sonra 2004-2009 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZGAZ’da mühendis ve yönetici, 2009-2010 yılları arasında ise Körfez Belediye Başkan Yardımcısı olarak kamu hizmeti görevlerinde bulundu.



Son 10 yıldan özel sektörde , inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde çalıştı.



Siyasi ,hayatına 2001 yılında Körfez AK Parti Kurucu İlçe Yöneticisi olarak başladı. Sırasıyla AK Parti Körfez İlçe Kurucu Gençlik Kolları Başkanı, Körfez İlçe Başkan Yardımcılıkları,Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, Körfez Belediyesi Meclis Üyesi, Körfez Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı, Körfez Belediyesi Meclis Grup Sözcüsü ve son olarak da AK Parti Körfez İlçe Başkanı olarak görev yaptı.



Sivil Toplum Kuruluşlarında 2012-2017 yılları arasında Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeliği, Pusula Düşünce Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.