Körfez Belediyesi hangi partide? Körfez Belediye başkanı kimdir? Körfez Belediye başkan adayları
Körfez Belediyesi hangi partide? Körfez Belediye Başkanı kimdir? Körfez Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kocaeli Körfez Belediyesini hangi parti kazandı ve Kocaeli Körfez Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kocaeli Körfez yerel seçim sonuçları..
KÖRFEZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kocaeli Körfez Belediyesini 46.595 alınan oy ve %49.17 oy oranı ile AK Parti adayı Şener Söğüt kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK PARTİ ŞENER SÖĞÜT 46.595 %49.17
- İYİ PARTİ SALİH RECEP ŞİRİN 35.152 %37.09
- HDP SELDA İLGÖZ KOCAYİĞİT 6.306 %6.65
- SAADET RECEP SARIDOĞAN 5.002 %5.28
- DP HÜLYA ULUZMAN 646 %0.68
- DSP VEDAT TAŞTEKİN 528 %0.56
- BTP RECEP ŞAHİN 313 %0.33
- VATAN PARTİSİ AHMET EREĞLİ 227 %0.24