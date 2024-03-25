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Körfez Belediyesi hangi partide? Körfez Belediye başkanı kimdir? Körfez Belediye başkan adayları

Körfez Belediyesi hangi partide? Körfez Belediye Başkanı kimdir? Körfez Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kocaeli Körfez Belediyesini hangi parti kazandı ve Kocaeli Körfez Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kocaeli Körfez yerel seçim sonuçları..

Körfez Belediyesi hangi partide? Körfez Belediye başkanı kimdir? Körfez Belediye başkan adayları - 1

KÖRFEZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kocaeli Körfez Belediyesini  46.595 alınan oy ve %49.17 oy oranı ile AK Parti adayı Şener Söğüt  kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK PARTİ ŞENER SÖĞÜT 46.595 %49.17
  • İYİ PARTİ SALİH RECEP ŞİRİN 35.152 %37.09
  • HDP SELDA İLGÖZ KOCAYİĞİT 6.306 %6.65
  • SAADET RECEP SARIDOĞAN 5.002 %5.28
  • DP HÜLYA ULUZMAN 646 %0.68
  • DSP VEDAT TAŞTEKİN 528 %0.56
  • BTP RECEP ŞAHİN 313 %0.33
  • VATAN PARTİSİ AHMET EREĞLİ 227 %0.24

TÜRKİYE HABERLERİ

Körfez Belediyesi hangi partide? Körfez Belediye başkanı kimdir? Körfez Belediye başkan adayları - 2

KÖRFEZ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Körfez Belediyesi Başkanı Şener Söğüt Kimdir?

1975  yılında Muş’ta doğdu, aslen Gümüşhaneli’dir.1979 yılında ailesiyle birlikte Körfez İlçesinde ikamet etmeye başladı. 40 yıldır Körfez İlçe'de oturmaktadır. İlk, orta ve lise tahsilini Körfez İlçesi’nde tamamladı. Lisans eğitimi, 1996  yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini ise  Düzce Üniversitesi’nde tamamladı. Düzce üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi alarak Makine Yüksek Mühendisi unvanını kazandı. Ayrıca 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Uluslararası  İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

İş hayatında, 1996-2004 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İGDAŞ’ta mühendis olarak başladı. Daha sonra 2004-2009 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZGAZ’da mühendis ve yönetici, 2009-2010 yılları arasında ise Körfez Belediye Başkan Yardımcısı olarak kamu hizmeti görevlerinde bulundu.

Son 10 yıldan özel sektörde , inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde çalıştı.

Siyasi ,hayatına 2001 yılında Körfez AK Parti  Kurucu İlçe Yöneticisi olarak başladı. Sırasıyla AK Parti Körfez İlçe Kurucu Gençlik Kolları Başkanı, Körfez İlçe Başkan Yardımcılıkları,Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, Körfez Belediyesi Meclis Üyesi, Körfez Belediyesi  İmar Komisyonu Başkanı, Körfez Belediyesi Meclis Grup Sözcüsü ve son  olarak da AK Parti Körfez İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 
 
Sivil Toplum Kuruluşlarında 2012-2017 yılları arasında Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeliği, Pusula Düşünce Derneği Kurucusu  ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Körfez Belediyesi hangi partide? Körfez Belediye başkanı kimdir? Körfez Belediye başkan adayları - 3

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ŞENER SÖĞÜT
  • MEHMET AYDIN MUTLU
  • ZEKİ KARAKAYA
  • AZMİ CİHAT HATİPOĞLU
  • SELAHATTİN SAL
  • HACI LATİF İŞCEN
  • SERACETTİN BAŞBOĞA
  • MEHMET ELDEMİR
  • ABDULKADİR ERBAĞCI
  • GÜLSÜM DEMİR
  • TAYFUN BALIKÇI
  • MEHMET KAZAK
  • İBRAHİM İNAN
  • ORHAN BOZKURT
  • ERKAN KÜÇÜKEMİRLER
Körfez Belediyesi hangi partide? Körfez Belediye başkanı kimdir? Körfez Belediye başkan adayları - 4

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