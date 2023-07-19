Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Katar ziyaretlerinin ardından Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetlerarası görüşmede, BAE ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız. Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz." dedi.

Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyeret etti.

Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 2

Erdoğan ve Al Nahyan'ın, El Vatan Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Al Nahyan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 4

Karşılama sonrası kısa bir konuşma yapan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan şunları kaydetti.

"Gelişmekte olan tarihi ilişkilerimizin ne kadar önemli olduğuna huzurlarınızda vurgu yapmak istiyorum. Gelecek dönemde de ikili ilişkilerimizin çok daha iyi bir şekilde gelişeceğine olan inancım tamdır.

BAE, Türkiye'yi özellikle ticaret, teknoloji, enerji, güvenlik ve gıda konusunda ana partner olarak kabul ediyor. Geçen yıl petrol dışı ticaret hacmimiz yüzde 40 gelişme kaydetti. Gelecek 5 yılda 40 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz."

Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 5

Bölgedeki gelişmeleri Türkiye'nin de yakından takip ettiğini, her iki ülkenin üzerine düşenin de bu gelişmeleri olumlu yönde desteklemek olduğunu aktaran Al Nahyan, "BAE olarak Türkiye-Mısır arasındaki ilişkilerin büyükelçilikler seviyesine çıkarılmasından memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 6

Ankara ve Kahire arasındaki yakınlaşmayı tüm bölge için önemli bir gelişme olarak niteleyen Al Nahyan, ülkesinin dünyada ve bölgede barış ve istikrara vesile olacak tüm girişimleri desteklediğini kaydetti.

BAE tarafından Dubai'de kasım ayında düzenlenecek COP 28 İklim Konferansı'na Türkiye'nin etkin bir şekilde katılmasını önemsediklerini aktaran Al Nahyan, dünyayı gelecek kuşaklar için koruma adına, iklim ve çevre konusunda ortak çözümler üretebileceklerini belirtti.

Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 7

Erdoğan ve Al Nahyan, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 8

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 9

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan, El Vatan Sarayı'nda heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.

Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 10

Al Nahyan, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Zayed Devlet Nişanı" tevdi etti.

Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişan için Al Nahyan'a teşekkür etti. Erdoğan ve Nahyan, "Zayed Devlet Nişanı" ile fotoğraf çektirdi.

Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 12

Erdoğan ve Al Nahyan, bu yıl BAE'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı için özel olarak hazırlanan bilekliği takarak poz verdi.

Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zirveye davet etti.

Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 13

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'a, "Pamukkale beyazı" renkte bir Togg hediye etti.

Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 14

Sarayın avlusunda bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Erdoğan ile Al Nahyan, daha sonra Togg önünde fotoğraf çektirdi.

Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 15

İKİ LİDER TOGG'LA TUR ATTI

İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, El Vatan Sarayı'ndan, Erdoğan'ın, Al Nahyan'a hediye ettiği "Pamukkale beyazı" renkteki Togg ile ayrıldı. Togg'un sürücü koltuğuna oturan Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abu Dabi'nin ünlü Corniche Cadde'sinde bir süre tur attı.

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Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile El Vatan Sarayı'nda iki ülke heyetleri arasındaki görüşmeye katıldı.

Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 17

Burada konuşan Erdoğan, Abu Dabi'yi yeniden ziyaret etmekten bahtiyar olduğunu dile getirerek, şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Al Nahyan'a teşekkür etti.

BAE ile diplomatik ilişkilerin 50'nci yıl dönümünde yakın diyalog ve işbirliğinin gelişiminden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Erdoğan, imzalanacak ortak mutabakat metni ile ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkmış olacağını söyledi.

Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız. Anlaşmanın, iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz. İmzalanacak yeni metinlerle işbirliğimizin ahdi zemini güçlenecek. Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz."

BAE'nin Uluslararası Anadolu Kartalı 2023 Tatbikatı'na 4 adet F16 ve 80 kişilik personelle katılmasının savunma alanındaki ilişkilerin somut örneği olduğunu belirten Erdoğan, Abu Dabi'de düzenlenen IDEX ve NAVDEX Savunma Sanayi Fuarlarına Türkiye'den sağlanan yoğun katılım ve Türk firmalarına gösterilen ilginin de memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 19

"İŞBİRLİĞİ İLERİ GİDECEK"

Erdoğan, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF ile bu işbirliğinin ileri gideceğinin altını çizerek, Abu Dabi Uluslararası Kitap Fuarı'na "onur konuğu" olarak davet edilmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Abu Dabi'de Türk Kültür Merkezinin açılışını bu sene içinde yaparak, bu işbirliğini taçlandırmak istediklerini dile getiren Erdoğan, alınacak kararların ve muhtelif alanlarda imzalanacak anlaşmaların hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Türkiye ile BAE arasında yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında 13 anlaşma imzalandı.

Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 20
Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 21
Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 22
Körfez turunda son durak BAE | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - 23
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