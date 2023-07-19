Körfez turunda son durak BAE | Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Katar ziyaretlerinin ardından Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetlerarası görüşmede, BAE ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız. Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz." dedi. Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyeret etti.
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.