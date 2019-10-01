NTV

Körfezde flamingoların dansı

İHA

Su kuşlarının uğrak yeri haline gelen İzmit Körfezi’ne akın eden yüzlerce flamingo renkli görüntüler oluşturdu.

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    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ile Başiskele ilçeleri arasında bulunan İzmit Körfezi’nin doğu sahilinde kuşlara ayrılan sulak alan, flamingolara ev sahipliği yapıyor.
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    Her yıl onlarca kuş türünün göçleri sırasında beslenmek amacı ile durduğu sulak alana yüzlerce flamingo akın etti.
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    Sahil bölgesinde duran flamingo sürüsü, İzmit Körfezi’nde renkli görüntüler oluşturdu.
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    Besin açısından zengin olan bölgede görünüşleri ile büyük ilgi çeken flamingolar, başlarını suyun altında gezdirerek yiyecek arıyor.
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    Kartpostallık görüntüler oluşturan flamingolar havadan görüntülendi.
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