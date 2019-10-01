Körfezde flamingoların dansı
İHA
Su kuşlarının uğrak yeri haline gelen İzmit Körfezi’ne akın eden yüzlerce flamingo renkli görüntüler oluşturdu.
-
1Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ile Başiskele ilçeleri arasında bulunan İzmit Körfezi’nin doğu sahilinde kuşlara ayrılan sulak alan, flamingolara ev sahipliği yapıyor.
-
2Her yıl onlarca kuş türünün göçleri sırasında beslenmek amacı ile durduğu sulak alana yüzlerce flamingo akın etti.
-
3Sahil bölgesinde duran flamingo sürüsü, İzmit Körfezi’nde renkli görüntüler oluşturdu.
-
4Besin açısından zengin olan bölgede görünüşleri ile büyük ilgi çeken flamingolar, başlarını suyun altında gezdirerek yiyecek arıyor.
-
5Kartpostallık görüntüler oluşturan flamingolar havadan görüntülendi.
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14