Körfeze giren 600 ton hamsiyi saatler içinde yakaladılar

Müsilajın sona ermesiyle birlikte Marmara denizinde balık bolluğu yaşanıyor.
Gemlik körfezine yüzlerce ton hamsi sürüsünün girdiğini haber alan balıkçılar, tekneleriyle körfeze akın etti. Hemen sürünün bulunduğu alanlara ağlarını atan balıkçılar, tonlarca hamsiyi teklerine kısa sürede çekti.
40 balıkçı teknesinin yaklaşık 40 bin kasa hamsi yakaladığı öğrenildi. Balıkçılar tanesi 15 kilo gelen bir kasa hamsiyi toptan 200 liradan sattı.
Bu zamana kadar körfezde bu kadar kalabalık balıkçı teknesi görmediklerini ifade eden vatandaşlar, "Bir anda her yer balıkçı tekneleriyle doldu. Tekneler ağları atıp tonlarca balık çekti. O kadar çok tekne vardı ki, kaç tane olduğunu sayamadık. Çok büyük hamsi sürüsü geldiğini söylediler. Balıkçılar da peşinden gelip tonlarca hamsiyi yakaladı" dedi.
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