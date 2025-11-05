Körfezi zehirli denizanası sardı: Dokunanı yakıyor!

Prof. Dr. Özcan, "Zaman zaman bu canlıların sahil kesimlerine, mendirek çevrelerine kadar yaklaştıklarını gözlemliyoruz." dedi.

Vatandaşlarımızın bu dönemde temastan kesinlikle kaçınmaları gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Özcan, "Temas halinde ciltte yanma ve tahriş oluşabilir. Bu durumda kaşımak veya ovuşturmak kesinlikle yanlış bir davranıştır. Temas eden bölge deniz suyuyla nazikçe temizlenmeli, mümkünse amonyakla bölgeye müdahale edilmeli ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır." diye konuştu.