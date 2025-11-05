Körfezi zehirli denizanası sardı: Dokunanı yakıyor!
05.11.2025 10:05
DHA
Pastırma sıcaklarının sürmesiyle deniz suyu sıcaklıkları da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum nedeniyle de İskenderun Körfezi'nde Kızıldeniz kökenli zehirli denizanalarının popülasyonu arttı.
İskenderun Körfezi'nde denizanası popülasyonu arttı.
Körfezde deniz suyu sıcaklığının hala 24 santigrat derece civarında seyrediyor.
İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, bu durumun Kızıldeniz kökenli zehirli denizanalarının popülasyonunu arttırdığını söyledi.
Prof. Dr. Özcan, "Zaman zaman bu canlıların sahil kesimlerine, mendirek çevrelerine kadar yaklaştıklarını gözlemliyoruz." dedi.
Vatandaşlarımızın bu dönemde temastan kesinlikle kaçınmaları gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Özcan, "Temas halinde ciltte yanma ve tahriş oluşabilir. Bu durumda kaşımak veya ovuşturmak kesinlikle yanlış bir davranıştır. Temas eden bölge deniz suyuyla nazikçe temizlenmeli, mümkünse amonyakla bölgeye müdahale edilmeli ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır." diye konuştu.