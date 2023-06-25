Korhan Berzeg için Ankara'dan özel ekip | 9 gündür her yerde aranıyor

Yurt, “İl Jandarma Komutanlığı’nın talebi üzerine gelen özel ekip de bugün arama çalışmalarına katılıyor. Korhan Berzeg’in yakınlarının ifadelerine başvuracak olan ekip, arama çalışmalarına katılan ekiplerle de görüşecek. İfadeler ve şu anki çalışmaların nerede yürütüldüğüne ve seyrine göre bir yol haritası belirlenecek. Özel ekip bize yol gösterecek.” dedi.