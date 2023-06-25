Korhan Berzeg için Ankara'dan özel ekip | 9 gündür her yerde aranıyor
Dünya Bankası’nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği Balıkesir’in Gönen ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 9’uncu gününde devam ediyor. Berzeg’i arama çalışmalarına bugün Ankara’dan gelen özel bir ekip de katıldı.
ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.