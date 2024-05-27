Korhan Berzeg için cenaze töreni: Kemikleri toprağa verildi
Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlenen kemik parçaları, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.
Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta bulunan ve Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendiren kafatası ile diğer kemik parçalarının, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeleri tamamlandı.