Korhan Berzeg kaybolalı 100 gün oldu (İhbarlar kesildi, umutlar tükendi)

“Tina”nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin de temiz olduğu görüldü. İlk olarak, köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirildi.

“Tina”nın dışkı ve kan örnekleri incelendi; köpeğin doğada kalmadığı bulgularına ulaşıldı. Bunun üzerine arama çalışmalarına, “Tina” da dahil edildi. 74 gün boyunca, alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan “Tina” her defasında, eve geri döndü.

Ekipler, “Tina”nın otomobille getirilip, bulunduğu yere bırakıldığı ihtimalini araştırmaya başlarken; çalışmalarda katkısı olmayacağı düşünülen köpek, bir süre sonra Angela Berzeg’e teslim edildi.