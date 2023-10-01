Korhan Berzeg kaybolalı 100 gün oldu (İhbarlar kesildi, umutlar tükendi)
Tatil için geldiği yazlık evinden köpeği Tina ile ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 100’üncü gününe ulaştı. Arama çalışmalarında bugüne kadar, 310 kilometrekarelik alan 7 kez tarandı ancak Berzeg'e ait hiçbir iz bulunamadı. Ekip sayısı 40'a düşürülürken, umutlar tükendi, ihbarlar da kesildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, “Maalesef hiçbir gelişme yok. Berzeg’e ulaşmak için kendimize yeni bir strateji belirleyeceğiz.” dedi.
ABD’deki Dünya Bankası’nda bir dönem “Asya Direktörü” olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada’daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki yazlık evine geldi.