Korhan Berzeg’den 200 gündür haber yok | Berzeg’in köpeği Tina’nın davranışındaki dikkat çekici değişiklik
Balıkesir’in Gönen ilçesinde kaybolan Korhan Berzeg’den 200 gündür haber yok. Berzeg için umutlar tükenirken, soruşturma aileden gizli yürütülüyor. Berzeg’in, 74 gün sonra eve dönen köpeği Tina ise hala sahibini bekliyor. Doberman cinsi köpeğin, önceden geçen arabalara tepki vermediğini ancak artık yanından geçen her aracın içine baktığını söyleyen aile üyeleri, köpeğin bu davranışının Berzeg’in araçla kaçırılmış olma ihtimalini güçlendirdiğini düşünüyor.
ABD’deki Dünya Bankası’nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada’daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 yılının Mayıs ayında İngiliz eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki yazlık evine geldi.
GÜNLERCE ARANDI17 Haziran günü, doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Berzeg, bir daha geri dönmedi. Berzeg’in kaybolduğu alan didik didik arandı, ancak bir sonuca ulaşılamadı.