Korhan Berzeg’den 200 gündür haber yok | Berzeg’in köpeği Tina’nın davranışındaki dikkat çekici değişiklik

Balıkesir’in Gönen ilçesinde kaybolan Korhan Berzeg’den 200 gündür haber yok. Berzeg için umutlar tükenirken, soruşturma aileden gizli yürütülüyor. Berzeg’in, 74 gün sonra eve dönen köpeği Tina ise hala sahibini bekliyor. Doberman cinsi köpeğin, önceden geçen arabalara tepki vermediğini ancak artık yanından geçen her aracın içine baktığını söyleyen aile üyeleri, köpeğin bu davranışının Berzeg’in araçla kaçırılmış olma ihtimalini güçlendirdiğini düşünüyor.

Korhan Berzeg’den 200 gündür haber yok | Berzeg’in köpeği Tina’nın davranışındaki dikkat çekici değişiklik - 1

ABD’deki Dünya Bankası’nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada’daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 yılının Mayıs ayında İngiliz eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki yazlık evine geldi.

GÜNLERCE ARANDI

17 Haziran günü, doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Berzeg, bir daha geri dönmedi. Berzeg’in kaybolduğu alan didik didik arandı, ancak bir sonuca ulaşılamadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Korhan Berzeg’den 200 gündür haber yok | Berzeg’in köpeği Tina’nın davranışındaki dikkat çekici değişiklik - 2

TİNA EVE GERİ DÖNDÜ

Arama çalışmalarının 74’üncü gününde Berzeg’in köpeği Tina, eve geri döndü. Tina'nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin de temiz olduğu görüldü.

Korhan Berzeg’den 200 gündür haber yok | Berzeg’in köpeği Tina’nın davranışındaki dikkat çekici değişiklik - 3

TİNA’NIN DIŞKI VE KAN ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

İlk olarak köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirildi. Tina’nın dışkı ve kan örnekleri incelendi; köpeğin doğada kalmadığı bulgularına ulaşıldı.

Aramalara Tina da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan Tina, her defasında, eve geri döndü. Ekipler, Tina’nın otomobille getirilip, bulunduğu yere bırakıldığı ihtimalini araştırmaya başlarken; çalışmalarda katkısı olmayacağı düşünülen köpek, bir süre sonra Angela Berzeg’e teslim edildi. Tina, Angela Berzeg ile Büyükada’daki evlerine döndü.
Korhan Berzeg’den 200 gündür haber yok | Berzeg’in köpeği Tina’nın davranışındaki dikkat çekici değişiklik - 4

ARAMALAR 130’UNCU GÜNDE SONLANDIRILDI

Tina’nın geri dönüşüyle arama çalışmaları yeniden hız kazandı ancak bir sonuca ulaşılamadı. Ekipler, Berzeg’in kayboluşunun 130’uncu gününde arama çalışmalarını sonlandırdı.

Korhan Berzeg’den 200 gündür haber yok | Berzeg’in köpeği Tina’nın davranışındaki dikkat çekici değişiklik - 5

SORUŞTURMA AİLEDEN GİZLİ YÜRÜTÜLÜYOR

Bölgedeki kayıp olaylarının kısa sürede çözüldüğüne ve gizemli bir durum olduğuna dikkat çeken yetkililer, sadece yapılan ihbarları değerlendirmeye başlarken, Berzeg’in kuzeni Levent Berzeg, soruşturmanın aileden de gizli yürütüldüğünü söyleyerek, “Bize de bilgi vermiyorlar. Bir gelişme yok, artık ihbar da yok. Ne ölüsü var ne dirisi, bir haber yok. Bu adamı ne yaptılar, ne ettiler hiçbir şey bilmiyoruz. Kaybolduğu gün neyse, o kadar bilgi var elimizde.” dedi.

Korhan Berzeg’den 200 gündür haber yok | Berzeg’in köpeği Tina’nın davranışındaki dikkat çekici değişiklik - 6

TİNA HALA SAHİBİNİ BEKLİYOR

Berzeg’in eşi Angela Berzeg de köpeği Tina’yı aldıktan sonra ayrıldığı Gönen’e bir daha gelmedi. Berzeg, Büyükada’daki evinde yaşamaya devam ederken, ailenin yakınları, 200 gün geçmesine rağmen Tina’nın hala Korhan Berzeg’i beklediğini söyledi.

Korhan Berzeg’den 200 gündür haber yok | Berzeg’in köpeği Tina’nın davranışındaki dikkat çekici değişiklik - 7

TİNA’NIN DAVRANIŞINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE DİKKAT ÇEKTİLER

Tina’nın kaybolduktan 74 gün sonra döndüğünde, eskisinden çok daha sağlıklı ve bakımlı olduğuna dikkat çekilirken, eskiden bir araç gördüğünde tepki vermeyen köpeğin, şu anda adada yanından geçen araçları görünce durup içine baktığı belirtildi.

Daha önce böyle bir davranış sergilemeyen köpeğin, döndüğünde temiz ve bakımlı olmasının yanı sıra bu davranışının da araçla kaçırılmış olma ihtimalini güçlendirdiği belirtilirken, psikolojik destek alan Tina’nın gayet sağlıklı olduğu ve günde 3 kez yürüyüşe çıkarıldığı da öğrenildi.
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