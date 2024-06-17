Korhan Berzeg’in ölümündeki sır perdesi | Ölümü araştıran ekiplerin yorum yapamadığı tek nokta: Tina’nın dönüşü
Balıkesir’de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan ekonomist Korhan Berzeg’in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Berzeg’in ölüm nedeni araştırılırken, kayıp olduğu dönemde ailesi dahil şüpheli herkesin dinlendiğini söyleyen yetkililerin açıklayamadığı tek konu, Berzeg’in köpeği Tina’nın nasıl geri döndüğü…
ABD’de Dünya Bankası’nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalıştıktan sora emekli olup memleketine tatile gelen ve 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan Korhan Berzeg’in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.