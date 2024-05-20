Korhan Berzeg ile babasının ortak kaderi: 84 yıl önce yaşamını yitiren baba Berzeg’in de mezarında vücut bütünlüğü yok

Ertesi gün İstanbul’daki birliğine gidecek olan Muhsin Berzeg’in yatağında ölü bulunduğu öğrenildi.

Iğdır’da defnedilen Muhsin Berzeg’in kabrinin olduğu mezarlıktan yol geçtiği için, yakınları tarafından alınan kemiklerinin Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'ne getirilerek burada defnedildiği belirtildi.

Ceset bütünlüğü olmayan Korhan Berzeg’in de 84 yıl önce ölen babası gibi sadece kemikleri toprağa verilebilecek.