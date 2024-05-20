Korhan Berzeg ile babasının ortak kaderi: 84 yıl önce yaşamını yitiren baba Berzeg’in de mezarında vücut bütünlüğü yok
Balıkesir’de kaybolduktan yaklaşık 1 yıl sonra öldüğü kesinleşen ekonomist Korhan Berzeg’in kafatası ve 12 kemiği, babası Muhsin Berzeg’in Armutlu Mahallesi’ndeki mezarının yanına defnedilecek. Eski bir asker olan Muhsin Berzeg’in Iğdır’da kabrinin bulunduğu mezarlıktan yol geçtiği için kemiklerinin alınıp, şu anki mezarına defnedildiği öğrenildi. Ceset bütünlüğü olmayan Korhan Berzeg’in de babası gibi sadece kemikleri toprağa verilebilecek.
Kaybolduktan aylar sonra yaşamını yitirdiği kesinleşen Korhan Berzeg, aynı kaderi paylaştığı babasının yanına defnedilecek.