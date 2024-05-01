Korhan Berzeg nasıl öldü? Sırtlan saldırısı ihtimali gündemde, kemiklerde diş izi aranıyor
Balıkesir’de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü belirlenen ekonomist Korhan Berzeg’in kemiklerine daha önce 9 kez taranan alanda ulaşıldığı öğrenildi. Kesin ölüm nedeni adli tıp raporuyla netleşecek olan Korhan Berzeg’e ait 12 kemik ve kafatası toprağa verilecek. Berzeg’in ölüm nedenine ilişkin son iddia ise sırtlan saldırısı… Bölgenin sırtlanların üreme alanı olması, bu ihtimalin gündeme gelmesine neden oldu. Olaya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, bulunan kemikler üzerinde diş izi olup olmadığına bakılacak.
İstanbul’dan Balıkesir’in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen ve 17 Haziran 2023’te kaybolan ekonomist Korhan Berzeg’in yaşamını yitirdiği kesinleşti.
Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan’da Berzeg’in yazlık evinin olduğu Armutlu Mahallesi’nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg’e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu.Gülay’ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına gittiği öğrenildi.