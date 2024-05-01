Korhan Berzeg nasıl öldü? Sırtlan saldırısı ihtimali gündemde, kemiklerde diş izi aranıyor

BÖLGE, BERZEG KAYBOLDUKTAN 12 GÜN SONRA ARANMIŞTI

Korhan Berzeg’in, 23 Nisan’da ve sonrasında 7 gün boyunca yürütülen arama çalışmalarında bulunan kemiklerine ise daha önce 9 kez, hem karadan ekipler ve iz takip köpekleriyle hem de havadan dronlarla taranan 325 kilometrekarelik alanın sınırında ulaşıldığı öğrenildi.

Bölgenin, 28 Haziran’da arandığı ancak hiçbir ize rastlanmadığı, havanın yağışlı, arazinin sarp ve dik, bitki örtüsünün de sıkı olması nedeniyle bölgeye, Berzeg kaybolduktan 12 gün sonra gidilebildiği kaydedildi.