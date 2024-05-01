Korhan Berzeg nasıl öldü? Sırtlan saldırısı ihtimali gündemde, kemiklerde diş izi aranıyor

Balıkesir’de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü belirlenen ekonomist Korhan Berzeg’in kemiklerine daha önce 9 kez taranan alanda ulaşıldığı öğrenildi. Kesin ölüm nedeni adli tıp raporuyla netleşecek olan Korhan Berzeg’e ait 12 kemik ve kafatası toprağa verilecek. Berzeg’in ölüm nedenine ilişkin son iddia ise sırtlan saldırısı… Bölgenin sırtlanların üreme alanı olması, bu ihtimalin gündeme gelmesine neden oldu. Olaya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, bulunan kemikler üzerinde diş izi olup olmadığına bakılacak.

Korhan Berzeg nasıl öldü? Sırtlan saldırısı ihtimali gündemde, kemiklerde diş izi aranıyor - 1

İstanbul’dan Balıkesir’in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen ve 17 Haziran 2023’te kaybolan ekonomist Korhan Berzeg’in yaşamını yitirdiği kesinleşti.

Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan’da Berzeg’in yazlık evinin olduğu Armutlu Mahallesi’nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg’e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu.

Gülay’ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına gittiği öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Korhan Berzeg nasıl öldü? Sırtlan saldırısı ihtimali gündemde, kemiklerde diş izi aranıyor - 2

CÜZDAN, KARTLAR VE KIYAFET BULUNDU

Olay yeri incelemesinde; paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde toplu taşıma kartı yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1’i parçalanmış 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu.

Bulunan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı.
Korhan Berzeg nasıl öldü? Sırtlan saldırısı ihtimali gündemde, kemiklerde diş izi aranıyor - 3

DNA EŞLEŞTİ, ÖLÜM KESİNLEŞTİ

Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildi.

Bu süreçte kızı Nisa Berzeg’ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA’sının eşleştiği açıklandı.

Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg’in öldüğü kesinleşti.

Diğer yandan 24 Nisan’da Korhan Berzeg’in diğer kemiklerini bulmak için arama başlatıldı. Bu çalışmaların 3’üncü gününde çalılar arasında 1 kemik parçası, 4’üncü gününde kol kemiğine benzeyen 1 kemik ile Berzeg’e ait gömleğin parçaları bulundu.

Korhan Berzeg nasıl öldü? Sırtlan saldırısı ihtimali gündemde, kemiklerde diş izi aranıyor - 4

SIRTLAN SALDIRISI GÜNDEMDE

Armutlu Mahallesi’ndeki Fındıklı Deresi mevkisi ile Turplu ve Gelgeç mahallelerindeki ormanda, 4 gün boyunca yapılan arama çalışmaları, 5’inci günde 2 koldan yürütülmeye başlandı.

Kemiklerin yabani hayvanlar tarafından dere kenarına taşınmış olabileceği değerlendirilirken, ekipler Gelgeç Mahallesi’ndeki su hattının başlangıcından Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisine doğru arama yaptı.

Bölgenin aynı zamanda sırtlanların üreme alanı olduğu belirtildi.
Korhan Berzeg nasıl öldü? Sırtlan saldırısı ihtimali gündemde, kemiklerde diş izi aranıyor - 5

BÖLGE, BERZEG KAYBOLDUKTAN 12 GÜN SONRA ARANMIŞTI

Korhan Berzeg’in, 23 Nisan’da ve sonrasında 7 gün boyunca yürütülen arama çalışmalarında bulunan kemiklerine ise daha önce 9 kez, hem karadan ekipler ve iz takip köpekleriyle hem de havadan dronlarla taranan 325 kilometrekarelik alanın sınırında ulaşıldığı öğrenildi.

Bölgenin, 28 Haziran’da arandığı ancak hiçbir ize rastlanmadığı, havanın yağışlı, arazinin sarp ve dik, bitki örtüsünün de sıkı olması nedeniyle bölgeye, Berzeg kaybolduktan 12 gün sonra gidilebildiği kaydedildi.
Korhan Berzeg nasıl öldü? Sırtlan saldırısı ihtimali gündemde, kemiklerde diş izi aranıyor - 6

KAFATASI, KAVAL, UYLUK, KOL VE KABURGA KEMİKLERİ BULUNDU

Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisindeki 30 kilometrelik alanda, 1,5 kilometrelik dere boyunca suyun akış yönüne doğru yapılan aramalarda, Berzeg’in pantolon, gömlek ve hırkasının parçaları ile iç çamaşırı, kemeri, cüzdanı, kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları, toplu ulaşım kartları ve araç anahtarına ulaşılırken; kaval, uyluk, kol ve kaburga kemikleri ile kafatasının ön ve arka yüzü bulundu.

Korhan Berzeg nasıl öldü? Sırtlan saldırısı ihtimali gündemde, kemiklerde diş izi aranıyor - 7

ÖLÜM OLAYI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Berzeg’in ölüm nedeniyle ilgili soruşturma çok yönlü yürütülürken, tüm ihtimaller de değerlendiriliyor.

Berzeg’in hayvan saldırısında ölüp, cesedinin parçalanarak taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, bu nedenle kemiklerde diş izi aranıyor.
Korhan Berzeg nasıl öldü? Sırtlan saldırısı ihtimali gündemde, kemiklerde diş izi aranıyor - 8

Aynı zamanda cinayet ihtimali de masada tutulurken, bundan sonraki süreçte ölüm olayının gerçekleşme şekliyle ilgili istihbari çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Ölüm nedeni adli tıp raporuyla kesinleşecek olan Korhan Berzeg’in 12 kemik ve kafatası, adli tıptaki incelemelerin tamamlanmasının ardından toprağa verilecek.
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