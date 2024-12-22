Korku dolu yol: Kayaların arasından iki araç zor geçiyor

"BÖYLE BİR YERİN EŞİ YOK"

Bölgeyi çok fazla turistin ziyaret ettiğini ifade eden Adem Güler, “Burası meşhur bir kayamız. Risk ve tehlikesi var ama böyle bir yerin eşi yok. Turistler burayı görmek için geliyor. Burası güzelleşirse, ilgili kurumlar buraya bir el atarsa daha iyi olur." diye konuştu.