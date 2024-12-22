Korku dolu yol: Kayaların arasından iki araç zor geçiyor
Artvin'in Yusufeli ilçesinde iki dağın kesiştiği, kanyonu andıran kayalıklar tehlike saçıyor. Yoldan araçlarıyla geçenler, korku ve adrenalini aynı anda yaşıyor. Yöre halkı son günlerde artan heyelan ve kaya düşme riskine karşı, dev kayalıklar arasından karlı yolları aşıp köylerine ulaşıyor.
Yusufeli ilçesinde yapımı tamamlanıp, enerji üretimine geçen Yusufeli Barajı suları altında kalan 7 köy dışındaki Dağeteği ile Gümüşözü köyleri arasında iki dağın kesiştiği, içinden dere geçen ve kanyonu andıran kayalıklar arasında bulunan yol, dikkat çekiyor.