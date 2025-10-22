Korku evi eğlencesi kabusa döndü: Elektroşokla şiddete uğradı

İstanbul Taksim'de eğlemek için korku evine giden bir grup arkadaş hayatının şokunu yaşadı. Temas edilmeden korkutulmak istediğini belirten kadına çalışan tarafından elektroşok uygulandı.

Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde Melike G., 6 arkadaşıyla eğlenmek amacıyla korku evine gitti.

Burada Melike G. ve arkadaş grubu çalışanlara, korku odalarında kendilerine temas edilmemesini istedi. Çalışanlar da iddiaya göre gelen gruba, kendilerine temas edilmeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine 7 arkadaştan 6’sı korku odalarına girerek vakit geçirmeye başladı.

ELEKTROŞOKLA ÇARPTI

Arkadaş grubundan Melike G.’nin odasına giren bir korku evi çalışanı, kadını saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı.

Yerde de çenesini, boynunu ve ensesini sıkan çalışan daha sonra kadına iddiaya göre elindeki cihazla elektroşok uyguladı. Seansın ardından işletmeden çıkan Melike G., hastaneye giderek darp raporu aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kendisine temas edilmesini istemediği halde dokunularak şiddete maruz kaldığını ve elektroşok uygulandığını ifade eden Melike G., işletmeden ve çalışandan şikayetçi oldu.

Harekete geçen polis ekipleri korku evi çalışanı Baran T.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde, işletmeye gelen müşterilere odaya girmeden önce temas yapılacağına dair bilgi verdiklerini söyleyen Baran T. hakkında "Kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı.

İşlemleri tamamlanan Baran T., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. 

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Diğer yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı işletmeyi mühürledi.

