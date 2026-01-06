KORKUT sahada. Testleri başarıyla tamamladı

KORKUT sisteminin operasyonel yapısı, bir takımı oluşturan 3 adet Silah Sistemi Aracı ve bu araçları koordine eden bir adet Komuta Kontrol Aracı'ndan oluşuyor.

Dakikada bin 100 atım yapabilen 35 milimetre çift namlulu silah sistemine sahip KORKUT, 4 kilometre etkili menzile sahip bulunuyor.