Korkutan açıklama geldi! "O bölgeyi işaret etti, "6 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir"

'6'NIN ÜZERİNDE DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ'

Prof. Dr. Özkaymak, bölgede bu büyüklüklerde depremlerin meydana gelmesinin normal olduğunu belirtip, "Örneğin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İzmir ve çevresinde son yüzyıl içerisinde büyüklükleri 4.1 ile 5 arasında 442 adet deprem meydana geldi. Bu alanda gelecek yıllarda da benzer büyüklüklerdeki depremlerin meydana gelmesi muhtemel. Bununla beraber, bu bölgede Havran-Balıkesir Fay Zonu, Dikili Fayı, Bergama Fayı, Soma Kırkağaç Fay Zonu ve Gelenbe Fayı gibi büyüklüğü 6'nın üzerinde deprem üretme potansiyeli olan faylar yer alıyor" dedi.