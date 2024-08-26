Korkutan görüntü: "Göl bölünmek üzere!" İki kıyı arası 1,2 kilometreye düştü

EĞİRDİR GÖLÜ'NÜN YOK OLUŞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Isparta'nın Eğirdir ilçesinden adını alan, Isparta il merkezi, Eğirdir, Yalvaç, Senirkent, Gelendost ilçelerine hem içme hem de tarımsal olarak yüzyıllardır su veren Eğirdir Gölü'nün içler acısı hali, bu kez havadan görüntülendi.

Son yıllarda su seviyesini hızla kaybetmeye başlayan, bazı yerlerde kuruyan alanı kıyıdan 1 kilometreyi aşan Eğirdir Gölü'nün en önemli sorunlarının başında, yıllarca etrafındaki yerleşim merkezlerinin kanalizasyon ve sanayi atıkları ile zirai kimyasal atıkların göle bırakılması, vahşi tarımsal sulama ile gölü besleyen nehirler üzerine yapılan baraj ve göletler geliyor. Göl, etrafındaki taş ocakları, içine bırakılan istilacı balık türleri gibi daha birçok sorunla yıllardır savaşıyor.