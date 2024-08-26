Korkutan görüntü: "Göl bölünmek üzere!" İki kıyı arası 1,2 kilometreye düştü
Hızla kuruyan Eğirdir Gölü, eğitim uçuşları sırasında havadan görüntülendi. Orta kısımlarda su seviyesinin neredeyse yok denecek kadar azaldığını ve adacıklar oluştuğunu kaydeden gözlemci pilot Selçuk Çevikbaş, gölün ikiye bölünmek üzere olduğuna dikkat çekti. Gölün en dar noktası olan Gelendost- Yenice ile Senirkent-Akkeçili arasındaki Kemer Boğazı'nın kurumasıyla kamışlık, sazlık istilası artarken; bir zamanlar 2 kilometre olan iki kıyı arası 1,2 kilometreye kadar düştü.
EĞİRDİR GÖLÜ'NÜN YOK OLUŞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Isparta'nın Eğirdir ilçesinden adını alan, Isparta il merkezi, Eğirdir, Yalvaç, Senirkent, Gelendost ilçelerine hem içme hem de tarımsal olarak yüzyıllardır su veren Eğirdir Gölü'nün içler acısı hali, bu kez havadan görüntülendi.
Son yıllarda su seviyesini hızla kaybetmeye başlayan, bazı yerlerde kuruyan alanı kıyıdan 1 kilometreyi aşan Eğirdir Gölü'nün en önemli sorunlarının başında, yıllarca etrafındaki yerleşim merkezlerinin kanalizasyon ve sanayi atıkları ile zirai kimyasal atıkların göle bırakılması, vahşi tarımsal sulama ile gölü besleyen nehirler üzerine yapılan baraj ve göletler geliyor. Göl, etrafındaki taş ocakları, içine bırakılan istilacı balık türleri gibi daha birçok sorunla yıllardır savaşıyor.