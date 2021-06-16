Korkutan müsilaj uyarısı: Akdeniz de risk altında

Müsilajı temizlemek için yoğun çaba sarf edilirken, aslında doğal bir fenomen olan müsilajın bu derece artmasının nedenleri, en önemli tartışma konularından biri haline geldi.

Tüm Türkiye şu anda Marmara Denizi'ne kilitlenmişken, başta Akdeniz olmak üzere diğer denizlerimizin de risk altında olduğu ortaya çıktı.

MARMARA NASIL KURTARILACAK? (HABERE GİT)