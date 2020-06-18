Korna çaldı diye 7 kişi saldırdı

Karaman'da bir kişi trafik ışıklarında korna çaldığı otomobilden inen 7 kişinin saldırısına uğradı. Pala, bıçak, demir ve sopalı saldırganlara polis 3 bin 150'şer lira maske cezası uyguladı.

DHA 18.06.2020 - 13:25 | Son Güncelleme : 18.06.2020 - 13:32

Korna çaldı diye 7 kişi saldırdı - 1
Karaman'da kamyonet sürücüsü Caner D. (25), adliye önündeki kavşakta, yeşil ışık yanınca hareket etmesi için korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin pala, bıçak, demir ve tahta sopalı saldırısına uğradı.
Korna çaldı diye 7 kişi saldırdı - 2
Olay, saat 09.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi Adliye kavşağında meydana geldi. Hurdacılık yapan Caner D., yönetimindeki  kamyonetiyle kırmızı ışıkta durdu.

Korna çaldı diye 7 kişi saldırdı - 3
Yeşil ışık yanınca Caner D., önündeki otomobilin sürücüsüne hareket etmesi için korna çaldı. Buna sinirlenen otomobildeki 7 kişi ellerinde pala, bıçak.
Korna çaldı diye 7 kişi saldırdı - 4
Demir ve tahta sopayla Caner D.'ye saldırdı. Aracından inen Caner D. koşarak kaçmaya çalıştı. Adyide görevli polisler, saldırganlara müdahale edip, Caner D'yi kurtardı.

Korna çaldı diye 7 kişi saldırdı - 5
Tekrar araçlarına binmek isteyen 7 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada da 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Aldığı darbeler sonucu başından yaralanan Caner D., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı anı, an be an görüntülendi.
Korna çaldı diye 7 kişi saldırdı - 6
Haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilere ayrıca, maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları için de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlalden kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.
Korna çaldı diye 7 kişi saldırdı - 7
Korna çaldı diye 7 kişi saldırdı - 8
Korna çaldı diye 7 kişi saldırdı - 9
Korna çaldı diye 7 kişi saldırdı - 10
Korna çaldı diye 7 kişi saldırdı - 11

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