Korsan taksicilik, kuaförlük, emlakçılık! Bu kez de Antalya'da iki kaçak Rus okulu...
Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında iki ülkeden yoğun göç alan Antalya'ya yerleşen Rus ve Ukraynalıların kuaförlükten emlakçılığa, evde yemek yapıp satmaktan evlerini günübirlik kiralamaya, birçok sektörde kaçak ve kayıt dışı gösterdiği faaliyetlere kaçak okullar da girdi. Konyaaltı'nda kaçak olduğu belirtilen iki Rus okulu ile ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya, 2022 yılının şubat ayında başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası iki ülkeden de göçün en yoğun yaşandığı illerden biri oldu.