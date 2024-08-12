Korsan taksicilik, kuaförlük, emlakçılık! Bu kez de Antalya'da iki kaçak Rus okulu...

İKİ OKULUN DA KAYDI YOK

İnternet sayfaları ve sosyal medya hesapları üzerinden reklam yapan okullarla ilgili Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, bu okullara ait resmi bir izin ve kayda rastlanmadı.

"Antalya'daki Rus Okulu" başlıklı reklamlarla tanıtım yapan okullardan birinin duyurularında, okul programı olarak 1-6'ncı sınıflar için sertifikalı temel eğitim Rusça programı, Rus okullarına resmi kabul ve devlet diplomasının alınması gibi bilgiler mevcut.