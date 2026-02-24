Korsan taksiyle mücadele. Çalışma ruhsatı olmayana 100 bin TL ceza

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, esnafların mağduriyetlerinin olduğunu ve verilen kararın caydırıcılığıyla suç ve ceza oranının karşılandığını ifade etti. Yiğiner, “Korsan taşımacılığa kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” diye de ekledi.

Ruhsatta yazan faaliyet alanı dışında taşımacılık yapanlara ise 46 bin lira ceza kesilecek.

Düzenlemeyle beraber sadece taksi sürücüleri değil, araç sahipleri de etkilenecek. Aracını korsan taksi olarak kullandıran araç sahiplerine ise 20 bin lira ceza kesilecek.