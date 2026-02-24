Korsan taksiyle mücadele. Çalışma ruhsatı olmayana 100 bin TL ceza
24.02.2026 10:55
NTV - Haber Merkezi
Korsan taksiyle mücadelede önemli bir düzenleme TBMM'de kabul edildi. Korsan taksicilere ağır cezalar getirildi. Belediyeden çalışma ruhsatı olmadan yolcu taşıyanlara 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde ise ceza iki katına kadar çıkacak. Haber: Ali Ablay
Kamuoyunda "Korsan Taksi" olarak bilinen, izinsiz yolcu taşıma faaliyetlerine ilişkin değişiklerin yer aldığı düzenleme mecliste kabul edildi.
Korsan taşımacılık yapanlara karşı cezalar artırıldı. Çalışma ruhsatı olmadan yolcu taşıyanlara ise 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.
Aynı ihlal bir yıl içinde tekrarlanırsa ceza iki katına, yani 200 bin liraya kadar çıkacak.
Çıkan karar üzerine konuşan taksiciler kararı destekleyerek, “çünkü bizler bakın boş oturuyoruz. iş yapamıyoruz” dedi.
"KORSAN TAŞIMACILIĞA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, esnafların mağduriyetlerinin olduğunu ve verilen kararın caydırıcılığıyla suç ve ceza oranının karşılandığını ifade etti. Yiğiner, “Korsan taşımacılığa kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” diye de ekledi.
Ruhsatta yazan faaliyet alanı dışında taşımacılık yapanlara ise 46 bin lira ceza kesilecek.
Düzenlemeyle beraber sadece taksi sürücüleri değil, araç sahipleri de etkilenecek. Aracını korsan taksi olarak kullandıran araç sahiplerine ise 20 bin lira ceza kesilecek.
İZİNSİZ YOLCU TAŞIYANIN EHLİYETİNE 30 GÜN EL KONULUYOR
Düzenlemeye göre izinsiz yolcu taşıdığı belirlenen sürücülerin, ehliyetlerine 30 gün el konulurken ehliyetlerini geri alırlarken de kesilen para cezasını ödemek zorunlu olacak.
Taksicilere göre yeni cezalar caydırıcı ancak korsan taşımacılıkla mücadelede taksicilere de büyük görev düşüyor.
Mehmet Yiğiner, konuyla ilişkili, görüşerini belirtirken, öz eleştiri yapılması gerektiğini ve müşterileri gidecekleri kısa mesafeden dolayı taksiye almamanın ve trafik yoğunluğu sebebiyle müşteriyi mağdur etmenin yanlış olduğunu vurguladı.