Korucuları taşıyan kamyonet şarampole devrildi: 2'si ağır 6 yaralı

Hakkari'nin Ağaçdibi köyü yakınlarında görevden dönen güvenlik korucularını taşıyan kamyonet şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır 6 güvenlik korucusu yaralandı.

Korucuları taşıyan kamyonet şarampole devrildi: 2'si ağır 6 yaralı - 1

Hakkari kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Ağaçdibi köyü yakınlarında görevden dönen güvenlik korucularının olduğu Süleyman Adıyaman yönetimindeki 06 EE 5968 plakalı kamyonet, saat 14.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy girişindeki şarampole devrildi.

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Korucuları taşıyan kamyonet şarampole devrildi: 2'si ağır 6 yaralı - 2

Kazada, kendisi de güvenlik korucusu olan Adıyaman ile yanındaki 5 arkadaşı yaralandı.

Korucuları taşıyan kamyonet şarampole devrildi: 2'si ağır 6 yaralı - 3

Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112, AFAD, İtfaiye, Jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Korucuları taşıyan kamyonet şarampole devrildi: 2'si ağır 6 yaralı - 4

Olay yerindeki müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Korucuları taşıyan kamyonet şarampole devrildi: 2'si ağır 6 yaralı - 5

Tedaviye alınan koruculardan 2'sini durumun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Korucuları taşıyan kamyonet şarampole devrildi: 2'si ağır 6 yaralı - 6
Korucuları taşıyan kamyonet şarampole devrildi: 2'si ağır 6 yaralı - 7
Korucuları taşıyan kamyonet şarampole devrildi: 2'si ağır 6 yaralı - 8
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