Korucuları taşıyan kamyonet şarampole devrildi: 2'si ağır 6 yaralı
Hakkari'nin Ağaçdibi köyü yakınlarında görevden dönen güvenlik korucularını taşıyan kamyonet şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır 6 güvenlik korucusu yaralandı.
Hakkari kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Ağaçdibi köyü yakınlarında görevden dönen güvenlik korucularının olduğu Süleyman Adıyaman yönetimindeki 06 EE 5968 plakalı kamyonet, saat 14.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy girişindeki şarampole devrildi.