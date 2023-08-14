Koruma altındaki mahallede 1 ayda ikinci yangın | Mahalle muhtarı: Artık oturup ağlayacağız

“1 ay içinde, bu ikinci evimiz. Yine komşularımız dışarıda ve panik halinde. Her pazar, bu tarz görüntülerle karşılaşıyoruz. Bıktık artık. Bir tarihi evimiz daha yandı, yok oldu. Yaka yaka bitiremediler ama bizi bitirdiler.” diyen Ay, “Çok üzülüyoruz. Oturup artık ağlayacağız. Burası metruk bir evdi; yan tarafındaki sağlam eve ulaşsaydı yanındaki 4 evi de yakardı.” şeklinde konuştu.