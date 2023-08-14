Koruma altındaki mahallede 1 ayda ikinci yangın | Mahalle muhtarı: Artık oturup ağlayacağız

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 1’inci derece sit alanındaki Haşim İşcan Mahallesi’nde koruma altındaki 2 katlı metruk ev, çıkan yangında küle döndü. Tadilatın yasak olduğu mahallenin muhtarı Halil Ay, bu yangının 1 ayda çıkan ikinci yangın olduğunu söyledi. Ay, “Bir tarihi evimiz daha yandı, yok oldu. Oturup artık ağlayacağız.” diye konuştu.

Koruma altındaki mahallede 1 ayda ikinci yangın | Mahalle muhtarı: Artık oturup ağlayacağız - 1

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Haşim İşcan Mahallesi’nde koruma altındaki 2 katlı metruk binada yangın çıktı.

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Koruma altındaki mahallede 1 ayda ikinci yangın | Mahalle muhtarı: Artık oturup ağlayacağız - 2

200 yıllık olduğu belirtilen evde saat 14.30 sıralarında başlayan yangın, 45 dakika süren müdahaleyle kontrol altına alındı.

Koruma altındaki mahallede 1 ayda ikinci yangın | Mahalle muhtarı: Artık oturup ağlayacağız - 3

Yangında, tarihi ev küle döndü.

Haşim İşcan Mahallesi muhtarı Halil Ay, mahallede çıkan yangınlar nedeniyle tepkili…

Koruma altındaki mahallede 1 ayda ikinci yangın | Mahalle muhtarı: Artık oturup ağlayacağız - 4

“1 ay içinde, bu ikinci evimiz. Yine komşularımız dışarıda ve panik halinde. Her pazar, bu tarz görüntülerle karşılaşıyoruz. Bıktık artık. Bir tarihi evimiz daha yandı, yok oldu. Yaka yaka bitiremediler ama bizi bitirdiler.” diyen Ay, “Çok üzülüyoruz. Oturup artık ağlayacağız. Burası metruk bir evdi; yan tarafındaki sağlam eve ulaşsaydı yanındaki 4 evi de yakardı.” şeklinde konuştu.

Koruma altındaki mahallede 1 ayda ikinci yangın | Mahalle muhtarı: Artık oturup ağlayacağız - 5

1993’TE BİRİNCİ DERECE SİT ALANI İLAN EDİLDİ

Antalya’da tarihi dokusuyla bilinen Muratpaşa ilçesindeki Kaleiçi'nin bitişiğinde yer alan Haşim İşcan Mahallesi, en eski yerleşim yerleri arasında yer alıyor.

Koruma altındaki mahallede 1 ayda ikinci yangın | Mahalle muhtarı: Artık oturup ağlayacağız - 6

25 sokağı, birçok butik oteli, kentin en büyük parkı olan Karaalioğlu Parkı, kentin en eski lisesi Antalya Lisesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilk ve eski binasına ev sahipliği yapan mahalle, 1993 yılında 1'inci derece sit alanı ilan edilerek, mahalledeki çok sayıda kargir ev koruma altına alınıp, kültür mirası haline getirildi.

Koruma altındaki mahallede 1 ayda ikinci yangın | Mahalle muhtarı: Artık oturup ağlayacağız - 7
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