Koruma altındaki mahallede 1 ayda ikinci yangın | Mahalle muhtarı: Artık oturup ağlayacağız
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 1’inci derece sit alanındaki Haşim İşcan Mahallesi’nde koruma altındaki 2 katlı metruk ev, çıkan yangında küle döndü. Tadilatın yasak olduğu mahallenin muhtarı Halil Ay, bu yangının 1 ayda çıkan ikinci yangın olduğunu söyledi. Ay, “Bir tarihi evimiz daha yandı, yok oldu. Oturup artık ağlayacağız.” diye konuştu.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Haşim İşcan Mahallesi’nde koruma altındaki 2 katlı metruk binada yangın çıktı.