KOSGEB Girişimci Destek Programı şartları ve başvuru tarihi: KOSGEB iş kurma ve iş geliştirme desteği ne kadar?

DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILIYOR?

İşletme sahibi, iş kurma ve iş geliştirme desteğinden aynı anda faydalanabilir.



1.5 milyon TL üst limint olarak verilen iş geliştirme desteği kapsamında; personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderleri yer alıyor.



Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya biirnci derece şehit yakını olması halinde üst limite ek olarak 150 bin TL ödeniyor. Desteğin yüzde 80'i geri ödemeli ve 36 aylık program ardından ödemeler başlayacak.

Değerlendirmeyle ülke genelinde ilk 1000, kendi ilinde ilk 6'ye girenler jüri değerlendirmesine giriyor. Ardından elde edilen puanların sıralamasına göre ülke genelinde ilk 500, kendi işinde ilk 3'e girenler destekten yararlanıyor.