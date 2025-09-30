KOSGEB Girişimci Destek Programı şartları ve başvuru tarihi: KOSGEB iş kurma ve iş geliştirme desteği ne kadar?
KOSGEB, girişimcileri desteklemek adına hayata geçirdiği Girişimci Destek Programı için başvuru sürecini başlatıyor. Destek kapsamında iş kuracaklara ve işini geliştireceklere farklı tutarda ödeme sağlanır. 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak olan KOSGEB Girişimci Destek Programına belirli alanlarda hizmet veren veya verecek işletme sahipleri başvuruda bulunabiliyor. İşte, Girişimci Destek Programı başvuru tarihleri...
Belirli sektörlerin kuruluşunu destekleyerek, sürdürülebilirliklerini sağlamak adına her sene başvurular alınıyor. KOSGEB farklı kalemlerdeki giderlere yönelik destek ödemesi de yapıyor. Yeni iş kuracaklara, kuruluş ile personel giderleri desteği imkanı sunuyor. İş geliştirecekler için ise destek kategorisi artıyor. Peki, KOSGEB girişimci desteği başvurusu ne zaman?