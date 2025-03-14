KOSGEB iş geliştirme desteği 1. dönem başvuruları ne zaman? Girişimci Destek Programı iş geliştirme yardımı ne kadar, kimlere verilir?

İş kurma desteği

İlk işini kuracak gerçek kişiler için 10 bin TL, sermaye şirketleri için 20 bin TL yüzde 100 geri ödemesiz destek söz konusu. Öte yadan ilk işini kuracak girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi ya da şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine ek olarak 10 bin TL verilir.



KOSGEB'in sunduğu iş geliştirme desteğinden; İmalat - Telekomünikasyon - Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler - Bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri - Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri gibi alanlarda çalışmalar yapan şirketler yararlanabilir.