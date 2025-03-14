KOSGEB iş geliştirme desteği 1. dönem başvuruları ne zaman? Girişimci Destek Programı iş geliştirme yardımı ne kadar, kimlere verilir?
KOSGEB tarafından yeni iş kuracaklara ya da işini geliştireceklere belirli tutarlarda faizsiz ve geri ödemeli destek söz konusu oluyor. İş geliştirme kapsamında girişimcilere üst limiti 1,5 milyon TL yüzde 80 oranında destek veriliyor. İş kuran girişimciye ise yüzde 100'ü geri ödemesiz olmak üzere 10 bin ila 20 bin TL kadar destek sağlanıyor. İş geliştirme desteği başvurusu ne zaman?
Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2025 yılı 1. dönem başvuruları başladı. İlgililer başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Program kapsamında girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi ve şehit yakını olması durumunda iş geliştirme desteği kapsamında ek 150 bin TL ödenir. İşte, Girişimci Destek Programı detayları...