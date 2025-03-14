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KOSGEB iş geliştirme desteği 1. dönem başvuruları ne zaman? Girişimci Destek Programı iş geliştirme yardımı ne kadar, kimlere verilir?

KOSGEB tarafından yeni iş kuracaklara ya da işini geliştireceklere belirli tutarlarda faizsiz ve geri ödemeli destek söz konusu oluyor. İş geliştirme kapsamında girişimcilere üst limiti 1,5 milyon TL yüzde 80 oranında destek veriliyor. İş kuran girişimciye ise yüzde 100'ü geri ödemesiz olmak üzere 10 bin ila 20 bin TL kadar destek sağlanıyor. İş geliştirme desteği başvurusu ne zaman?

KOSGEB iş geliştirme desteği 1. dönem başvuruları ne zaman? Girişimci Destek Programı iş geliştirme yardımı ne kadar, kimlere verilir? - 1

Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2025 yılı 1. dönem başvuruları başladı. İlgililer başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Program kapsamında girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi ve şehit yakını olması durumunda iş geliştirme desteği kapsamında ek 150 bin TL ödenir. İşte, Girişimci Destek Programı detayları...

TÜRKİYE HABERLERİ

KOSGEB iş geliştirme desteği 1. dönem başvuruları ne zaman? Girişimci Destek Programı iş geliştirme yardımı ne kadar, kimlere verilir? - 2

GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU TARİHİ

Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2025 yılı 1. dönem başvuruları 1 -31 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınıyor.

Program kapsamında girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit ve yüzde 80 destek oranı sunuluyor. Yardım geri ödemeli ve faizsiz olarak gerçekleştiriliyor. Geri ödemeler 36 aylık proje sonunda başlayacak. Söz konusu girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması halinde ise destek üst limitine 150 bin TL ek oluyor.

KOSGEB iş geliştirme desteği 1. dönem başvuruları ne zaman? Girişimci Destek Programı iş geliştirme yardımı ne kadar, kimlere verilir? - 3

İş kurma desteği

İlk işini kuracak gerçek kişiler için 10 bin TL, sermaye şirketleri için 20 bin TL yüzde 100 geri ödemesiz destek söz konusu. Öte yadan ilk işini kuracak girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi ya da şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine ek olarak 10 bin TL verilir.

KOSGEB'in sunduğu iş geliştirme desteğinden; İmalat - Telekomünikasyon - Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler - Bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri - Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri gibi alanlarda çalışmalar yapan şirketler yararlanabilir.

KOSGEB iş geliştirme desteği 1. dönem başvuruları ne zaman? Girişimci Destek Programı iş geliştirme yardımı ne kadar, kimlere verilir? - 4

Şartları taşıyan girişimci başvuruları kurullara yönlendirilir. Başvurular kurullarda görevliler tarafından değerlendirilir. Kurullardan elde edilen puanların ortalaması alınarak bir sıralama yapılır ve ülke genelinde ilk 500'e ve kişinin kendi ilinde ilk 3'e girmesi durumunda desteğe uygun bulunur.

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