KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuruları devam ediyor: KOSGEB desteği başvuruları için son gün ne zaman?
KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2024 Yılı 3. dönem başvuru tarihleri belli oldu. Destek ile girişimcilere 1,5 milyon TL'ye kadar destek sağlanıyor. KOSGEB’in Girişimci Destek Programı, İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 3. Çağrı başvuruları 1- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.
"KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla bu yıl güncellenen Girişimci Destek Programı, İş Geliştirme Desteği’nde 2024 yılı 1. ve 2. Dönem başvuru süreçleri tamamlandı. Destek almaya hak kazanan girişimcilerin destek süreçleri başladı. 1 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek olan 3. Dönem başvuruları ise 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.