KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuruları devam ediyor: KOSGEB desteği başvuruları için son gün ne zaman?

KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2024 Yılı 3. dönem başvuru tarihleri belli oldu. Destek ile girişimcilere 1,5 milyon TL'ye kadar destek sağlanıyor. KOSGEB’in Girişimci Destek Programı, İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 3. Çağrı başvuruları 1- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuruları devam ediyor: KOSGEB desteği başvuruları için son gün ne zaman? - 1

"KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla bu yıl güncellenen Girişimci Destek Programı, İş Geliştirme Desteği’nde 2024 yılı 1. ve 2. Dönem başvuru süreçleri tamamlandı. Destek almaya hak kazanan girişimcilerin destek süreçleri başladı. 1 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek olan 3. Dönem başvuruları ise 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

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KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuruları devam ediyor: KOSGEB desteği başvuruları için son gün ne zaman? - 2

İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ NE KADAR?

İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor.

KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuruları devam ediyor: KOSGEB desteği başvuruları için son gün ne zaman? - 3

DESTEKLENECEK GİDERLER

Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor.

KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuruları devam ediyor: KOSGEB desteği başvuruları için son gün ne zaman? - 4

GERİ ÖDEME KOŞULLARI

Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

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