Koşup oynadıkları cadde ve sokaklarda bu kez kürek çektiler

“BİNALARIN ARASINDAN GEÇEREK FARKLI BİR AKTİVİTE YAPIYORUZ”

Akarsu Kano Milli Sporcusu Furkan Polat ise “Şuanda kano parkurumuz yıkıldığı için su altında kaldığı için yaşadığımız şehirde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Çok farklı duygular içindeyiz. Şuan iki binanın arasından geçiyoruz. Çok eğlenceli bir aktivite oluyor bizim için de. Bir yandan duyguluyuz ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok“ ifadelerini kullandı.